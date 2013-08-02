Krono Group построит в Прикамье завод по производству современных стройматериалов

Posted 2 августа 2013, 05:05
Published 2 августа 2013, 05:05
Modified 2 марта 2023, 18:03
Updated 2 марта 2023, 18:03
Руководство компании Krono Group приняло решение о строительстве в Пермском крае завода по производству современных стройматериалов.
«В сентябре эти договоренности предстоит зафиксировать в соглашении, но принципиальное согласие уже получено. Считаю это серьезным прорывом в нашей инвестиционной политике — к нам пришел новый игрок мирового уровня», — написал в своем блоге губернатор Прикамья Виктор Басаргин.
Секретарь краевого отделения партии «Единая Россия», генеральный директор ОАО «ПЗСП» Николай Дёмкин считает, что «приход инвестора с мировым именем даст дополнительный импульс развитию строительной отрасли края». Помимо того, что это серьёзные инвестиции в экономику, это еще и престиж Пермского края, — говорит строитель. — Krono Group присутствует далеко не в каждом регионе, и такой результат переговоров губернатора — несомненный успех».
Производство планируется разместить в Краснокамском районе Пермского края. Инвестиции в течение 2,5 лет порядка 8,5 миллиардов рублей. Первая линия — производство плиты OSB будет мощностью 462 тысяч метров кубометров в год, вторая линия — уже 561 тысяч метров кубометров в год. Строительство предприятия повлечет создание 500 новых рабочих мест.
«Пермский край был лишь одним из регионов, которые «Кроно» рассматривала в качестве возможного места размещения предприятия, но победили именно мы, поскольку швейцарцы посчитали наш инвестиционный климат наиболее подходящим для работы», — пишет Виктор Басаргин.