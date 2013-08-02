Krono Group построит в Прикамье завод по производству современных стройматериалов

Секретарь краевого отделения партии «Единая Россия», генеральный директор ОАО «ПЗСП» Николай Дёмкин считает, что «приход инвестора с мировым именем даст дополнительный импульс развитию строительной отрасли края». Помимо того, что это серьёзные инвестиции в экономику, это еще и престиж Пермского края, — говорит строитель. — Krono Group присутствует далеко не в каждом регионе, и такой результат переговоров губернатора — несомненный успех».