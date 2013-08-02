В Перми c 10 августа изменится расписание трамвайных маршрутов

Организация МУП «Пермгорэлектротранс» скоррективровала расписание трамвайных маршрутов в зависимости от изменений пассажиропотока в течение дня, в связи с чем отправления некоторых рейсов изменится. Кроме того, на маршрутах были отрегулированы скоростные режимы, чтобы движение трамваев могло максимально соответствовать плановому расписанию. С новым расписанием трамвайных маршрутов можно ознакомиться на сайте www.map.gortransperm.ru.