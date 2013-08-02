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Posted 2 августа 2013, 06:37

Published 2 августа 2013, 06:37

Modified 2 марта 2023, 18:02

Updated 2 марта 2023, 18:02

В Перми c 10 августа изменится расписание трамвайных маршрутов

2 августа 2013, 06:37
Теперь расписание некоторых трамвайных маршрутов будет зависеть от изменений пассажиропотока в течение дня.

С 10 августа с целью повышения качества транспортного обслуживания изменится расписание трамвайных маршрутов, сообщили в городском департаменте дорог и транспорта. Изменения коснутся трамвайных маршрутов № 2,3,4,5,7,8,10,11,13.

Организация МУП «Пермгорэлектротранс» скоррективровала расписание трамвайных маршрутов в зависимости от изменений пассажиропотока в течение дня, в связи с чем отправления некоторых рейсов изменится. Кроме того, на маршрутах были отрегулированы скоростные режимы, чтобы движение трамваев могло максимально соответствовать плановому расписанию. С новым расписанием трамвайных маршрутов можно ознакомиться на сайте www.map.gortransperm.ru.

#Общество#Троллейбусы#Расписание маршрутов
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