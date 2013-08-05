К учебному году готовы 100 из 132 пермских школ

«Приемка школ идет в соответствие с утвержденным планом. Итоги по каждому учреждению, заявленному в графике, подводятся каждый день, — отмечают специалисты департамента образования. — Если надзорные органы выдают предписания или у них имеются замечания, администрация учреждения решает вопросы по устранению той или иной проблемы в кратчайшие сроки». Приемка школ в Перми продлится до 9 августа.