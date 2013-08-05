К учебному году готовы 100 из 132 пермских школ

Posted 5 августа 2013, 09:30
Published 5 августа 2013, 09:30
Modified 2 марта 2023, 18:02
Updated 2 марта 2023, 18:02
В Перми продолжается ежегодная проверка готовности образовательных учреждений к новому учебному году. По данным департамента образования, на 2 августа из 132 городских школ 100 уже прошли процедуру приемки межведомственными комиссиями.
В целом в этом году процедуру приемки проходят 287 образовательных учреждений: кроме школ должны быть приняты 137 детских садов и 18 учреждений дополнительного образования. Оценку готовности школ дают межведомственные комиссии, в состав которых входят специалисты Управления Госпожнадзора, Роспотребнадзора, МВД, ГИБДД.
«Приемка школ идет в соответствие с утвержденным планом. Итоги по каждому учреждению, заявленному в графике, подводятся каждый день, — отмечают специалисты департамента образования. — Если надзорные органы выдают предписания или у них имеются замечания, администрация учреждения решает вопросы по устранению той или иной проблемы в кратчайшие сроки». Приемка школ в Перми продлится до 9 августа.