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Posted 5 августа 2013, 09:30

Published 5 августа 2013, 09:30

Modified 2 марта 2023, 18:02

Updated 2 марта 2023, 18:02

К учебному году готовы 100 из 132 пермских школ

5 августа 2013, 09:30
Сюжет
Школы
Остальным учебным заведениям еще предстоит пройти процедуру проверки.

В Перми продолжается ежегодная проверка готовности образовательных учреждений к новому учебному году. По данным департамента образования, на 2 августа из 132 городских школ 100 уже прошли процедуру приемки межведомственными комиссиями.

В целом в этом году процедуру приемки проходят 287 образовательных учреждений: кроме школ должны быть приняты 137 детских садов и 18 учреждений дополнительного образования. Оценку готовности школ дают межведомственные комиссии, в состав которых входят специалисты Управления Госпожнадзора, Роспотребнадзора, МВД, ГИБДД.

«Приемка школ идет в соответствие с утвержденным планом. Итоги по каждому учреждению, заявленному в графике, подводятся каждый день, — отмечают специалисты департамента образования. — Если надзорные органы выдают предписания или у них имеются замечания, администрация учреждения решает вопросы по устранению той или иной проблемы в кратчайшие сроки». Приемка школ в Перми продлится до 9 августа.

#Общество#Школы#Школы перми
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