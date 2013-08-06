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Posted 6 августа 2013, 07:50

Published 6 августа 2013, 07:50

Modified 2 марта 2023, 18:01

Updated 2 марта 2023, 18:01

В Перми угнанную машину нашли на авторынке

6 августа 2013, 07:50
Подозреваемые уже задержаны. За угон, совершенный группой лиц, максимальное наказание может достигать пяти лет лишения свободы.

Автомобиль ВАЗ-2110 был украден от дома по улице Петрозаводская. Сотрудниками полиции был организован розыск транспортного средства. Машину обнаружили на авторынке. Двое подозреваемых задержаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Владелец украденного автомобиля смеясь заметил, что машину полностью подготовили к продаже, даже помыли. Один из задержанным убеждал, что нашел эту машину. По его словам, она уже была приоткрыта, а провода висели, он лишь привел ее в товарный вид.

#Авто#Авторынок
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