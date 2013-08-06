В Перми угнанную машину нашли на авторынке

Posted 6 августа 2013, 07:50
Published 6 августа 2013, 07:50
Modified 2 марта 2023, 18:01
Updated 2 марта 2023, 18:01
Автомобиль ВАЗ-2110 был украден от дома по улице Петрозаводская. Сотрудниками полиции был организован розыск транспортного средства. Машину обнаружили на авторынке. Двое подозреваемых задержаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Владелец украденного автомобиля смеясь заметил, что машину полностью подготовили к продаже, даже помыли. Один из задержанным убеждал, что нашел эту машину. По его словам, она уже была приоткрыта, а провода висели, он лишь привел ее в товарный вид.