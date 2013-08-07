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Posted 7 августа 2013, 04:25

Published 7 августа 2013, 04:25

Modified 9 января, 14:26

Updated 9 января, 14:26

На Урале ищут белорусский BMW, ушедший от полицейской погони

7 августа 2013, 04:25
В Свердловской области двое братьев избили инспектора ГИБДД и скрылись. Позднее им удалось уйти от погони, протаранив полицейскую машину.

5 августа в ГУ МВД по Свердловской области обратился инспектор ГИБДД. Мужчина сообщил, что пока он был не на службе, его избили двое граждан и скрылись на BMW-525. Нападавших мужчина сразу узнал — это были братья К., которых он неоднократно штрафовал за нарушения ПДД.

У инспектора диагностировали подозрение на перелом носа, а во всем Новолялинском районе Свердловской области объявили план «Перехват». Около 1:00 на подъезде к городу Верхотурье BMW с братьями К. удалось обнаружить. Однако остановить злоумышленников путем блокирования дороги патрульным автомобилем не вышло: немецкая иномарка взяла патрульную машину на таран и прорвалась через преграду.

Полицейские применили табельное оружие, дважды выстрелив по колесам BMW, но несмотря на повреждения машины братьям К. удалось на ней скрыться. Автомобиль BMW-525 с белорусскими транзитными номерами объявлен в розыск, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области. Не исключено, что он находится в другом регионе.

#Авто
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