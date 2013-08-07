На Урале ищут белорусский BMW, ушедший от полицейской погони

5 августа в ГУ МВД по Свердловской области обратился инспектор ГИБДД. Мужчина сообщил, что пока он был не на службе, его избили двое граждан и скрылись на BMW-525. Нападавших мужчина сразу узнал — это были братья К., которых он неоднократно штрафовал за нарушения ПДД.