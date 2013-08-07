В Пермском крае насмерть разбился мотоциклист

Авария произошла шестого августа в Осинском районе. В половине восьмого утра подороге Кукуштан–Чайковский со стороны Чайковского в направлении Кукуштана двигался мотоцикл Honda. За управлением находился водитель 1988 года рождения. На 97 км мужчина не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение справа, после чего опрокинулся в левый кювет. В результате ДТП водитель получил смертельную травму, сообщает пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю.