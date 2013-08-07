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Posted 7 августа 2013, 07:58

Published 7 августа 2013, 07:58

Modified 2 марта 2023, 18:00

Updated 2 марта 2023, 18:00

В Пермском крае насмерть разбился мотоциклист

7 августа 2013, 07:58
Водитель не справился с управлением, наехал на дорожное ограждение и опрокинулся в кювет. В результате дтп мужчина получил смертельную травму.

Авария произошла шестого августа в Осинском районе. В половине восьмого утра подороге Кукуштан–Чайковский со стороны Чайковского в направлении Кукуштана двигался мотоцикл Honda. За управлением находился водитель 1988 года рождения. На 97 км мужчина не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение справа, после чего опрокинулся в левый кювет. В результате ДТП водитель получил смертельную травму, сообщает пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю.

#Происшествия#Мотоциклист#Погибший
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