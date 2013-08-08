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Posted 8 августа 2013, 07:18

Published 8 августа 2013, 07:18

Modified 2 марта 2023, 17:59

Updated 2 марта 2023, 17:59

Конкурс определит команду «Белых ночей-2014»

8 августа 2013, 07:18
Сюжет
Белые ночи
Сначала будет выбрана наиболее интересная концепция, автор которой станет арт-директором фестиваля.

Вице-премьер по социальной политике Пермского края Надежда Кочурова рассказала, что в 2013 году подготовка к фестивалю «Белые ночи» проводилась в жестких временных рамках. Так как подготовка к следующему фестивалю «Белые ночи — 2014» начнется уже этой осенью, будет возможность не назначать арт-директора, который разработает концепцию, а наоборот: сначала выбрать наиболее интересную концепцию и уже её автора назначить арт-директором фестиваля, — пишет «Newsko».

Кроме, Кочурова считает нецелесообразным строительство городка «Белых ночей», рассчитанного на три недели работы. В концепцию фестиваля будущего года будет закладываться требование обеспечения работы городка на 60 дней.

На мнение министра культуры Пермского края Игоря Гладнева о том, что Парк им. Горького или стадион «Юность» больше подходят для проведения фестиваля «Белые ночи», чем эспланада и площадь перед краевым заксобранием, Кочурова ответила, что расположение городка на эспланаде — это максимальная экономия средств на его продвижении. Так как эспланада — это уникальный пешеходный трафик.

#Общество#Белые ночи#Белые ночи 2014
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