Конкурс определит команду «Белых ночей-2014»

Posted 8 августа 2013, 07:18
Published 8 августа 2013, 07:18
Modified 2 марта 2023, 17:59
Updated 2 марта 2023, 17:59
Вице-премьер по социальной политике Пермского края Надежда Кочурова рассказала, что в 2013 году подготовка к фестивалю «Белые ночи» проводилась в жестких временных рамках. Так как подготовка к следующему фестивалю «Белые ночи — 2014» начнется уже этой осенью, будет возможность не назначать арт-директора, который разработает концепцию, а наоборот: сначала выбрать наиболее интересную концепцию и уже её автора назначить арт-директором фестиваля, — пишет «Newsko».
Кроме, Кочурова считает нецелесообразным строительство городка «Белых ночей», рассчитанного на три недели работы. В концепцию фестиваля будущего года будет закладываться требование обеспечения работы городка на 60 дней.
На мнение министра культуры Пермского края Игоря Гладнева о том, что Парк им. Горького или стадион «Юность» больше подходят для проведения фестиваля «Белые ночи», чем эспланада и площадь перед краевым заксобранием, Кочурова ответила, что расположение городка на эспланаде — это максимальная экономия средств на его продвижении. Так как эспланада — это уникальный пешеходный трафик.