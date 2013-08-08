Конкурс определит команду «Белых ночей-2014»

Вице-премьер по социальной политике Пермского края Надежда Кочурова рассказала, что в 2013 году подготовка к фестивалю «Белые ночи» проводилась в жестких временных рамках. Так как подготовка к следующему фестивалю «Белые ночи — 2014» начнется уже этой осенью, будет возможность не назначать арт-директора, который разработает концепцию, а наоборот: сначала выбрать наиболее интересную концепцию и уже её автора назначить арт-директором фестиваля, — пишет «Newsko».