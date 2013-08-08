Стивен Фрай призвал отменить «нацистскую» Олимпиаду в Сочи

Posted 8 августа 2013,, 04:31
Published 8 августа 2013,, 04:31
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Известный актер, писатель и общественный деятель Стивен Фрай призвал премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона бойкотировать Олимпиаду в Сочи, а президента МОК — перенести эти Игры в другую страну из-за «дискриминационного закона о гей-пропаганде».
Фрай в открытом письме, опубликованном на его личном сайте, напомнил о том, как в 1936 году «под эгидой торжествующего тирана в Берлине прошли Олимпийские игры». За три года до Олимпиады, продолжает он, этот тиран законодательно выделил в отдельную группу меньшинство, чьей единственной виной была доставшаяся им от рождения национальность.
По мнению Стивена Фрая, российский президент Владимир Путин повторяет этот путь — только на сей раз дискриминации подвергаются ЛГБТ*-сообщества. «МОК обязан занять твердую позицию на стороне гуманизма, за который ему надлежит бороться, и выступить против варварского, фашистского закона, продавленного Путиным через Госдуму», — написал он.
Стивен Фрай вспоминает и о встрече с петербургским депутатом Виталием Милоновым: «Я смотрел в лицо этого человека и в присутствии телекамер пытался урезонить его, поспорить с ним, заставить его понять, что он творит».
Британец призвал президента МОК Жака Рогге воспротивиться «давлению прагматиков, денег, нефтяной трусости дипломатов» и следовать протоколам олимпийского движения, Дэвида Кэмерона — действовать так, как подсказывают инстинкты.
На письмо Стивена Фрая уже отреагировал российский МИД. Дипломатическое ведомство попросило не политизировать Олимпиаду в Сочи и призвало гостей к уважению к традициям и законам страны — хозяйки Игр-2014.
Уполномоченный МИД по правам человека Константин Долгов подчеркнул, что вызвавший большой резонанс федеральный закон не носит никакого дискриминационного характера. «Геям никто не мешает вступать в отношения, но запрещено пропагандировать нетрадиционную сексуальную ориентацию среди детей», — цитирует дипломата Forbes.
* Движение признано экстремистским в России.