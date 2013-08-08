Стивен Фрай призвал отменить «нацистскую» Олимпиаду в Сочи

Фрай в открытом письме, опубликованном на его личном сайте, напомнил о том, как в 1936 году «под эгидой торжествующего тирана в Берлине прошли Олимпийские игры». За три года до Олимпиады, продолжает он, этот тиран законодательно выделил в отдельную группу меньшинство, чьей единственной виной была доставшаяся им от рождения национальность.