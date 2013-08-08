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Posted 8 августа 2013,, 04:31

Published 8 августа 2013,, 04:31

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Стивен Фрай призвал отменить «нацистскую» Олимпиаду в Сочи

8 августа 2013, 04:31
Британец сравнивает грядущие Игры с берлинскими в 1936 году, а Путина — с Гитлером.

Известный актер, писатель и общественный деятель Стивен Фрай призвал премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона бойкотировать Олимпиаду в Сочи, а президента МОК — перенести эти Игры в другую страну из-за «дискриминационного закона о гей-пропаганде».

Фрай в открытом письме, опубликованном на его личном сайте, напомнил о том, как в 1936 году «под эгидой торжествующего тирана в Берлине прошли Олимпийские игры». За три года до Олимпиады, продолжает он, этот тиран законодательно выделил в отдельную группу меньшинство, чьей единственной виной была доставшаяся им от рождения национальность.

 

Стивен Фрай, писатель: — Олимпийское движение того времени не обратило ни малейшего внимания на это зло и провело печально известную берлинскую Олимпиаду, предоставив трибуну ликующему фюреру, укрепив его статус и на родине, и во всем мире. Олимпиада дала ему уверенность. С этим согласны все историки. Мы все знаем, к чему эта уверенность привела.

 

По мнению Стивена Фрая, российский президент Владимир Путин повторяет этот путь — только на сей раз дискриминации подвергаются ЛГБТ*-сообщества. «МОК обязан занять твердую позицию на стороне гуманизма, за который ему надлежит бороться, и выступить против варварского, фашистского закона, продавленного Путиным через Госдуму», — написал он.

 

Стивен Фрай: — Абсолютный запрет на проведение российских зимних Олимпийских игр — 2014 в Сочи просто необходим. Проведите их в Юте, Лиллехаммере, где угодно. Любой ценой необходимо лишить Путина поддержки цивилизованного мира.

 

Стивен Фрай вспоминает и о встрече с петербургским депутатом Виталием Милоновым: «Я смотрел в лицо этого человека и в присутствии телекамер пытался урезонить его, поспорить с ним, заставить его понять, что он творит».

 

Стивен Фрай: — Путин не так бестолков и глуп, как депутат Милонов. Он может заявить, что «ценности» России отличны от «ценностей» Запада, но это противоречит и философии Петра Первого, и надеждам миллионов россиян, которые еще не задохнулись в этой смеси из идеологии бритоголовых и религиозной нетерпимости; миллионов, которым больно видеть, как на смену демократии приходит новая автократия.

 

Британец призвал президента МОК Жака Рогге воспротивиться «давлению прагматиков, денег, нефтяной трусости дипломатов» и следовать протоколам олимпийского движения, Дэвида Кэмерона — действовать так, как подсказывают инстинкты.

На письмо Стивена Фрая уже отреагировал российский МИД. Дипломатическое ведомство попросило не политизировать Олимпиаду в Сочи и призвало гостей к уважению к традициям и законам страны — хозяйки Игр-2014.

Уполномоченный МИД по правам человека Константин Долгов подчеркнул, что вызвавший большой резонанс федеральный закон не носит никакого дискриминационного характера. «Геям никто не мешает вступать в отношения, но запрещено пропагандировать нетрадиционную сексуальную ориентацию среди детей», — цитирует дипломата Forbes.

* Движение признано экстремистским в России.

#В мире#Олимпиада 2014#Виталий милонов#Стивен фрай#Закон о гей пропаганде
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