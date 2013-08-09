Зрителям рок-фестиваля в ЮАР сбрасывают пиво с парашютов

«Беспилотник» сконструирован в ЮАР и получил название «Манна» — как напоминание о манне небесной. В соответствии с библейской традицией, она падала с небес и служила пищей Моисею и его соплеменникам во время 40-летних скитаний после Исхода из Египта. Теперь вместо нее с неба падают стаканы с пивом.