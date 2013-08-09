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Posted 9 августа 2013, 11:40

Published 9 августа 2013, 11:40

Modified 2 марта 2023, 17:58

Updated 2 марта 2023, 17:58

Зрителям рок-фестиваля в ЮАР сбрасывают пиво с парашютов

9 августа 2013, 11:40
Организаторы рок-фестиваля в провинции Лимпопо использовали беспилотные летательные аппараты для доставки закрытых пластиковых стаканов с пивом зрителям.

Необычную услугу предложили организаторы рок-фестиваля в провинции Лимпопо (ЮАР) — доставка пива беспилотными летательными аппаратами. Чтобы воспользоваться необычной услугой, клиентам необходимы смартфон с чипом GPS и специальное приложение. Деньги за доставку не взимаются, — сообщает «ИТАР-ТАСС». Беспилотник определяет местонахождение клиента и с высоты 15 метров сбрасывает тару с пивом, оснащенную парашютом.

«Беспилотник» сконструирован в ЮАР и получил название «Манна» — как напоминание о манне небесной. В соответствии с библейской традицией, она падала с небес и служила пищей Моисею и его соплеменникам во время 40-летних скитаний после Исхода из Египта. Теперь вместо нее с неба падают стаканы с пивом.

#Пиво#Рок-фестиваль
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