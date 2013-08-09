Зрителям рок-фестиваля в ЮАР сбрасывают пиво с парашютов

Posted 9 августа 2013, 11:40
Published 9 августа 2013, 11:40
Modified 2 марта 2023, 17:58
Updated 2 марта 2023, 17:58
Необычную услугу предложили организаторы рок-фестиваля в провинции Лимпопо (ЮАР) — доставка пива беспилотными летательными аппаратами. Чтобы воспользоваться необычной услугой, клиентам необходимы смартфон с чипом GPS и специальное приложение. Деньги за доставку не взимаются, — сообщает «ИТАР-ТАСС». Беспилотник определяет местонахождение клиента и с высоты 15 метров сбрасывает тару с пивом, оснащенную парашютом.
«Беспилотник» сконструирован в ЮАР и получил название «Манна» — как напоминание о манне небесной. В соответствии с библейской традицией, она падала с небес и служила пищей Моисею и его соплеменникам во время 40-летних скитаний после Исхода из Египта. Теперь вместо нее с неба падают стаканы с пивом.