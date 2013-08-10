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Posted 10 августа 2013, 15:01

Published 10 августа 2013, 15:01

Modified 2 марта 2023, 17:58

Updated 2 марта 2023, 17:58

В Индустриальном районе Перми автомобиль вылетел на «встречку»

10 августа 2013, 15:01
Сюжет
Дтп
В результате аварии два человека получили травмы различной степени тяжести.

Сегодня, около 2 часов ночи, по шоссе Космонавтов со стороны ул. Одоевского в направлении ул. 9-го Мая двигался автомобиль «Тойота» , под управлением мужчины 1991 года рождения.

По предварительной информации, на перекрестке ш.Космонавтов — ул. Братьев Игнатовых водитель не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и въехал в стоящий «Хендай Гетс», в котором находились двое мужчин. В результате ДТП пассажир и водитель «Хендай» получили травмы различной степени тяжести, — сообщает ГИБДД по Пермскому краю.

#Авто#Дтп#Авария
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