В Индустриальном районе Перми автомобиль вылетел на «встречку»

Posted 10 августа 2013, 15:01
Published 10 августа 2013, 15:01
Modified 2 марта 2023, 17:58
Updated 2 марта 2023, 17:58
Сегодня, около 2 часов ночи, по шоссе Космонавтов со стороны ул. Одоевского в направлении ул. 9-го Мая двигался автомобиль «Тойота» , под управлением мужчины 1991 года рождения.
По предварительной информации, на перекрестке ш.Космонавтов — ул. Братьев Игнатовых водитель не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и въехал в стоящий «Хендай Гетс», в котором находились двое мужчин. В результате ДТП пассажир и водитель «Хендай» получили травмы различной степени тяжести, — сообщает ГИБДД по Пермскому краю.