В Индустриальном районе Перми автомобиль вылетел на «встречку»

По предварительной информации, на перекрестке ш.Космонавтов — ул. Братьев Игнатовых водитель не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и въехал в стоящий «Хендай Гетс», в котором находились двое мужчин. В результате ДТП пассажир и водитель «Хендай» получили травмы различной степени тяжести, — сообщает ГИБДД по Пермскому краю.