Петиция против антипиратского закона набрала 100 тысяч на сайте РОИ

Posted 12 августа 2013, 02:10
Published 12 августа 2013, 02:10
Modified 2 марта 2023, 17:58
Updated 2 марта 2023, 17:58
Размещенная на сайте «Российская общественная инициатива» петиция с требованием отменить антипиратский закон получила поддержку 100 тысяч человек. Сейчас ее должна рассмотреть специальная группа под руководством министра по связям с открытым правительством Михаила Абызова.
По мнению авторов, антипиратский закон допускает блокировку добросовестных ресурсов, нарушает принцип презумпции невиновности, оставляет широкие возможности для злоупотреблений и перекошен в пользу правообладателей.
Подписавшиеся просят отсрочить вступление в силу этого закона и внести поправки или же вовсе отказаться от него.
Напомним, с 1 августа вступил в силу закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях». Документ призван защитить владельцев авторских прав на теле-, кино- и видеозаписи от интернет-пиратства. Документ устанавливает порядок блокировки сайтов, на которых незаконно размещены фильмы, видео или ссылки на них.