Петиция против антипиратского закона набрала 100 тысяч на сайте РОИ

Напомним, с 1 августа вступил в силу закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях». Документ призван защитить владельцев авторских прав на теле-, кино- и видеозаписи от интернет-пиратства. Документ устанавливает порядок блокировки сайтов, на которых незаконно размещены фильмы, видео или ссылки на них.

