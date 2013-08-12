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Posted 12 августа 2013, 02:10

Published 12 августа 2013, 02:10

Modified 2 марта 2023, 17:58

Updated 2 марта 2023, 17:58

Петиция против антипиратского закона набрала 100 тысяч на сайте РОИ

12 августа 2013, 02:10
Авторы считают, что закон нарушает принцип презумпции невиновности.

Размещенная на сайте «Российская общественная инициатива» петиция с требованием отменить антипиратский закон получила поддержку 100 тысяч человек. Сейчас ее должна рассмотреть специальная группа под руководством министра по связям с открытым правительством Михаила Абызова.

По мнению авторов, антипиратский закон допускает блокировку добросовестных ресурсов, нарушает принцип презумпции невиновности, оставляет широкие возможности для злоупотреблений и перекошен в пользу правообладателей.

Подписавшиеся просят отсрочить вступление в силу этого закона и внести поправки или же вовсе отказаться от него.

Напомним, с 1 августа вступил в силу закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях». Документ призван защитить владельцев авторских прав на теле-, кино- и видеозаписи от интернет-пиратства. Документ устанавливает порядок блокировки сайтов, на которых незаконно размещены фильмы, видео или ссылки на них.

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