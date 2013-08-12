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Posted 12 августа 2013, 08:32

Published 12 августа 2013, 08:32

Modified 2 марта 2023, 17:58

Updated 2 марта 2023, 17:58

В Перми с нового учебного года откроется первая инновационная школа

12 августа 2013, 08:32
На реализацию проекта, получившего рабочее название «Техношкола», до 2017 года планируется привлечь 300 млн рублей из различных источников.

На базе инновационной школы № 129 в поселке Новые Ляды с первого сентября создается уникальная школа инженерно-технологической направленности, сообщает администрация Перми.

Разработка инновационной образовательной программы нацелена на возвращение интереса молодежи к инженерным и техническим специальностям за счет внедрения нового подхода к обучению. К решению этой задачи привлечены: ОАО «Протон-ПМ», министерство образования и науки Пермского края и департамент образования администрации города, Пермская торгово-промышленной палата и авиационный техникум им. А.Д. Швецова.

В школе будет создано уникальное открытое образовательное пространство, которое позволит сформировать у учащихся инновационные, технологические и бизнес-компетенции. Это, по мнению разработчиков программы, будет способствовать профессиональному самоопределению выпускников. Такой цели планируется достичь за счет интеграции основного и дополнительного образования, профессиональных, социальных практик, развития системы непрерывного образования «школа — техникум/вуз — предприятие».

#Общество
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