В Перми с нового учебного года откроется первая инновационная школа

Разработка инновационной образовательной программы нацелена на возвращение интереса молодежи к инженерным и техническим специальностям за счет внедрения нового подхода к обучению. К решению этой задачи привлечены: ОАО «Протон-ПМ», министерство образования и науки Пермского края и департамент образования администрации города, Пермская торгово-промышленной палата и авиационный техникум им. А.Д. Швецова.