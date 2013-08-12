В Перми с нового учебного года откроется первая инновационная школа

Posted 12 августа 2013, 08:32
Published 12 августа 2013, 08:32
Modified 2 марта 2023, 17:58
Updated 2 марта 2023, 17:58
На базе инновационной школы № 129 в поселке Новые Ляды с первого сентября создается уникальная школа инженерно-технологической направленности, сообщает администрация Перми.
Разработка инновационной образовательной программы нацелена на возвращение интереса молодежи к инженерным и техническим специальностям за счет внедрения нового подхода к обучению. К решению этой задачи привлечены: ОАО «Протон-ПМ», министерство образования и науки Пермского края и департамент образования администрации города, Пермская торгово-промышленной палата и авиационный техникум им. А.Д. Швецова.
В школе будет создано уникальное открытое образовательное пространство, которое позволит сформировать у учащихся инновационные, технологические и бизнес-компетенции. Это, по мнению разработчиков программы, будет способствовать профессиональному самоопределению выпускников. Такой цели планируется достичь за счет интеграции основного и дополнительного образования, профессиональных, социальных практик, развития системы непрерывного образования «школа — техникум/вуз — предприятие».