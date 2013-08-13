«Лукойл-Пермь» проводит испытания нового бурового оборудования

На 9 скважинах трех месторождений в рамках опытно-промышленных работ тестируется оборудование компаний Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes. Буровые долота нового поколения разработаны специально для осложнённых условий бурения в России, а в Пермском крае применяются впервые. Они отличаются уникальной режущей поверхностью, позволяющей эффективно выполнять бурение при ограниченных крутящих моментах и малой гидравлической мощности. Оборудование изготавливается из высококачественной стали, армируется алмазными поликристалическими резцами и обладает высокой износостойкостью.