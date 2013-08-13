«Лукойл-Пермь» проводит испытания нового бурового оборудования

Posted 13 августа 2013, 11:39
Published 13 августа 2013, 11:39
Modified 2 марта 2023, 17:57
Updated 2 марта 2023, 17:57
На 9 скважинах трех месторождений в рамках опытно-промышленных работ тестируется оборудование компаний Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes. Буровые долота нового поколения разработаны специально для осложнённых условий бурения в России, а в Пермском крае применяются впервые. Они отличаются уникальной режущей поверхностью, позволяющей эффективно выполнять бурение при ограниченных крутящих моментах и малой гидравлической мощности. Оборудование изготавливается из высококачественной стали, армируется алмазными поликристалическими резцами и обладает высокой износостойкостью.
За счет внедрения технологии с применением долота на месторождениях Пермского края планируется увеличить скорость проходки на 25% по сравнению с результатами бурения соседних скважин и получить дополнительную добычу нефти.