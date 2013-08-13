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Posted 13 августа 2013, 11:39

Published 13 августа 2013, 11:39

Modified 2 марта 2023, 17:57

Updated 2 марта 2023, 17:57

«Лукойл-Пермь» проводит испытания нового бурового оборудования

13 августа 2013, 11:39
В ООО «Лукойл-Пермь» проходит испытания уникальное оборудование для бурения скважин, которое позволит в несколько раз увеличить скорость проходки.

На 9 скважинах трех месторождений в рамках опытно-промышленных работ тестируется оборудование компаний Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes. Буровые долота нового поколения разработаны специально для осложнённых условий бурения в России, а в Пермском крае применяются впервые. Они отличаются уникальной режущей поверхностью, позволяющей эффективно выполнять бурение при ограниченных крутящих моментах и малой гидравлической мощности. Оборудование изготавливается из высококачественной стали, армируется алмазными поликристалическими резцами и обладает высокой износостойкостью.

За счет внедрения технологии с применением долота на месторождениях Пермского края планируется увеличить скорость проходки на 25% по сравнению с результатами бурения соседних скважин и получить дополнительную добычу нефти.

#Новости партнеров#Лукойл пермь
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