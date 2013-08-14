Игорь Гладнев и Иван Огородов избавятся от приставки «и.о.»

Posted 14 августа 2013, 04:30
Published 14 августа 2013, 04:30
Modified 2 марта 2023, 17:57
Updated 2 марта 2023, 17:57
В Министерство культуры России направлены документы по согласованию Игоря Гладнева на посту министра культуры Пермского края, пишет «Ъ», ссылаясь на председателя правительства Пермского края Геннадия Тушнолобова.
За то недолгое время, что краевым минкультом руководит Игорь Гладнев, он принял такие решения как: увольнение двух директоров музея современного искусства «PERMM», сокращение финансирования фестиваля «Пилорама». А кроме того принял решение о закрытии фестивального городка «Белых ночей» раньше обещанного срока.
Также сейчас готовится указ о назначении Ивана Огородова на пост министра сельского хозяйства края. Избавить его от приставки «и.о.» обещал Виктор Басаргин, если будет удачно проведена посевная компания.