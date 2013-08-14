Игорь Гладнев и Иван Огородов избавятся от приставки «и.о.»

За то недолгое время, что краевым минкультом руководит Игорь Гладнев, он принял такие решения как: увольнение двух директоров музея современного искусства «PERMM», сокращение финансирования фестиваля «Пилорама». А кроме того принял решение о закрытии фестивального городка «Белых ночей» раньше обещанного срока.