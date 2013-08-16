У дилеров АвтоВАЗа появилась Lada Kalina с климат-контролем

Речь идет о комплектации «норма». За 372 тысячи рублей у дилеров можно купить автомобиль с 1,6-литровым 87-сильным мотором и МКП, оснащенный двумя подушками безопасности, ABS и BAS, электроусилителем руля, центральным замком с ДУ, обогревом передних сидений и климат-контролем, сообщает «За рулем».