У дилеров АвтоВАЗа появилась Lada Kalina с климат-контролем

Posted 16 августа 2013, 05:42
Published 16 августа 2013, 05:42
Modified 2 марта 2023, 17:55
Updated 2 марта 2023, 17:55
Речь идет о комплектации «норма». За 372 тысячи рублей у дилеров можно купить автомобиль с 1,6-литровым 87-сильным мотором и МКП, оснащенный двумя подушками безопасности, ABS и BAS, электроусилителем руля, центральным замком с ДУ, обогревом передних сидений и климат-контролем, сообщает «За рулем».
Более дешевая комплектация (с одной только водительской подушкой и без климатической системы) обойдется в 341 тысячу рублей.
Напомним, продажи Lada Kalina второго поколения стартовали 1 июля с топовых версий «люкс» за 408 000 и 445 000 руб.
Ранее сообщалось, что «Калины» в «норме» появятся в продаже к концу августа, также в августе АвтоВАЗ должен выйти на выпуск 400 Lada Kalina в сутки.