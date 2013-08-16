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Posted 16 августа 2013, 05:42

Published 16 августа 2013, 05:42

Modified 2 марта 2023, 17:55

Updated 2 марта 2023, 17:55

У дилеров АвтоВАЗа появилась Lada Kalina с климат-контролем

16 августа 2013, 05:42
В некоторых салонах уже можно купить хетчбэк Kalina второго поколения в двух вариантах комплектации.

Речь идет о комплектации «норма». За 372 тысячи рублей у дилеров можно купить автомобиль с 1,6-литровым 87-сильным мотором и МКП, оснащенный двумя подушками безопасности, ABS и BAS, электроусилителем руля, центральным замком с ДУ, обогревом передних сидений и климат-контролем, сообщает «За рулем».

Более дешевая комплектация (с одной только водительской подушкой и без климатической системы) обойдется в 341 тысячу рублей.

Напомним, продажи Lada Kalina второго поколения стартовали 1 июля с топовых версий «люкс» за 408 000 и 445 000 руб.

Ранее сообщалось, что «Калины» в «норме» появятся в продаже к концу августа, также в августе АвтоВАЗ должен выйти на выпуск 400 Lada Kalina в сутки.

#Авто#Lada
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