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Posted 17 августа 2013, 07:58

Published 17 августа 2013, 07:58

Modified 2 марта 2023, 17:54

Updated 2 марта 2023, 17:54

Пермский легкоатлет стал бронзовым призером чемпионата мира

17 августа 2013, 07:58
Максим Дылдин выступал в составе эстафетной команды.

На чемпионате мира по легкой атлетике, проходящем в Москве, накануне состоялся финальный забег эстафеты 4×400 метров.

Лучшей стала сборная США. Второе место заняла команда Ямайки, а замкнули тройку призеров бегуны из России. В составе нашей национальной команды в этой дисциплине выступал пермяк Максим Дылдин, а также Лев Мосин, Сергей Петухов и Владимир Краснов.

«Родные стены нам помогли! Болельщики нас очень поддерживали — когда на старте все скандировали «Россия» я понял, что бегу не только за себя, но и за всех ребят, за болельщиков, за всю нашу страну! Кто-то нам помогает в этом сезоне — с 2008 года мы на мирах и Олимпиаде все время пятые-четвертые. И сегодня нам кто-то помог, и мы снова стали третьими после Олимпийских игр-2008 года!», — цитирует слова Максима Дылдина агентство «Весь спорт».

Завершится чемпионат мира в воскресенье.

#Спорт
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