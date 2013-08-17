Пермский легкоатлет стал бронзовым призером чемпионата мира

«Родные стены нам помогли! Болельщики нас очень поддерживали — когда на старте все скандировали «Россия» я понял, что бегу не только за себя, но и за всех ребят, за болельщиков, за всю нашу страну! Кто-то нам помогает в этом сезоне — с 2008 года мы на мирах и Олимпиаде все время пятые-четвертые. И сегодня нам кто-то помог, и мы снова стали третьими после Олимпийских игр-2008 года!», — цитирует слова Максима Дылдина агентство «Весь спорт».