Пермский легкоатлет стал бронзовым призером чемпионата мира

Posted 17 августа 2013, 07:58
Published 17 августа 2013, 07:58
Modified 2 марта 2023, 17:54
Updated 2 марта 2023, 17:54
На чемпионате мира по легкой атлетике, проходящем в Москве, накануне состоялся финальный забег эстафеты 4×400 метров.
Лучшей стала сборная США. Второе место заняла команда Ямайки, а замкнули тройку призеров бегуны из России. В составе нашей национальной команды в этой дисциплине выступал пермяк Максим Дылдин, а также Лев Мосин, Сергей Петухов и Владимир Краснов.
«Родные стены нам помогли! Болельщики нас очень поддерживали — когда на старте все скандировали «Россия» я понял, что бегу не только за себя, но и за всех ребят, за болельщиков, за всю нашу страну! Кто-то нам помогает в этом сезоне — с 2008 года мы на мирах и Олимпиаде все время пятые-четвертые. И сегодня нам кто-то помог, и мы снова стали третьими после Олимпийских игр-2008 года!», — цитирует слова Максима Дылдина агентство «Весь спорт».
Завершится чемпионат мира в воскресенье.