«Гадкий я — 2»: возвращение лысого суперзлодея

Posted 19 августа 2013, 03:00
Published 19 августа 2013, 03:00
Modified 2 марта 2023, 17:55
Updated 2 марта 2023, 17:55
Сегодня для голливудских продюсеров качественный анимационный мультфильм — что-то вроде беспроигрышной лотереи. Вроде бы, дело нехитрое: придумать прикольных героев, устроить им побольше приключений и не забыть инвестировать не менее 100 млн долларов. Правда потом выясняется, что создатели современной анимации иногда забывают, что мультик должен быть сделан с душой.
Практически вся анимация, за редким исключением, делается для детей, а эту публику не проведешь. Если мультфильм будет неинтересным, фальшивым и с несмешными шутками, то мамашки с детишками, конечно, сходят на него, но потом обязательно отговорят других от просмотра. Поэтому и мультфильмы с большими бюджетами проваливаются — вроде недавнего «Турбо».
Сделать настоящий хит в мире мультиков еще сложнее, чем в обычном кино: все дело в огромном количестве деталей, которые нужно увязать друг с другом. При этом все должно выглядеть легко и непринужденно.
До недавних пор единственными конкурентами американцев на мировом рынке мультипликационных блокбастеров были французы. И вот в 2010 году киностудия Universal Pictures решила объединить технические навороты американцев и остроумный юмор и сюжеты французов: режиссеры Пьер Соффин (француз, живущий в США) и Крис Рено (американец, живущий во Франции) сняли первую часть «Гадкого я» — историю про обаятельного суперзлодея Грю, напоминающего отъевшегося длинноногого Фантомаса с носом, который замыслил похищение Луны, но потом передумал и взял на иждивение трех девочек-сирот.
Мультфильм стал хитом, там все было на месте: и шутки, и сногсшибательный экшен в стиле Джеймса Бонда, и светлые идеи.
Как правило, сиквелы или вторые части популярных фильмов (и мультфильмов) практически всегда оказываются хуже оригинальных произведений. Это примерно то же самое, как сравнивать общение с мудрецами и встречу с дураками: последнее событие всегда проигрывает первому в увлекательности. Замечательно, что из этого правила существуют исключения.
«Гадкий Я — 2» как раз такое исключение: во время просмотра закрадывается крамольная мысль о том, что вторая часть лучше первой.
Грю из суперзлодея превратился в отца-одиночку, который воспитывает трех дочек: Марго, Эдит и Агнес. С преступным прошлым покончено: он даже наладил бизнес по производству джемов и желе.
Старый соратник Грю, доктор Нефарио, не понимает его и тоскует о «злых» проектах.
Единственные, кто никогда не унывает в этом мультике, — миньоны (беззаботные и веселые существа, по цвету и форме похожие на контейнеры из шоколадных яиц «Киндерсюрприз»).
Вообще, миньоны — подлинная фишка серии о похождениях Грю. Без них мультфильм очень сильно бы потерял в драйве и юморе. Они являются силой, скрепляющей сюжет: достаточно просто следить за их уморительными выходками и получать удовольствие.
Хотя сюжет во второй части «Гадкого я» вполне приличный и местами даже детективный.
Грю, как суперзлодея в отставке, для выполнения одного деликатного задания привлекает так называемая Анти-Злодейская лига, а в качестве напарницы к нему приставляют дикую, но симпатичную агентессу Люси Уайлд.
Далее зрителю демонстрируют адскую смесь из погонь, засад, миньонов и латиноамериканских танцев.
В перерывах между спасением мира и воспитанием дочек Грю мучительно пытается наладить свою личную жизнь, отбиваясь от навязываемых ему сомнительных барышень. При этом он отчаянно трусит и не может пригласить Люси на свидание (сцена с попыткой Грю позвонить возлюбленной достойна отдельной похвалы).
Авторов, следует признать, иногда заносит на сюжетных поворотах, но вездесущие миньоны, как уже говорилось, вытягивают любую ситуацию. Иногда кажется, что режиссеры попытались запихнуть в мультик как можно больше фишек и приколов по принципу «чтобы было». Некоторые из них не совсем понятны, особенно в контексте той или иной сцены, но все равно смешны.
Полтора часа в компании Грю и миньонов пролетают стремительно, смех в зале не прекращается, а качество картинки, пожалуй, лучшее из всех анимационных фильмов последнего времени.
Авторы «Гадкого я» не только повторили успех первой части, но и превзошли сами себя, в том числе и по сборам. До наших широт второй «Гадкий Я» добрался на месяц позже американского релиза с полными карманами долларов: в мировом прокате мульфтильм собрал более 750 миллионов долларов (при бюджете в 76 миллионов).
В ближайших планах у авторов «Гадкого я» значится дать миньонам волю и сделать о них полнометражный мультфильм — судя по зарисовкам во время финальных титров, зрелище обещает быть еще более отвязным. Хотя, казалось бы, куда больше?