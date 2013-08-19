«Гадкий я — 2»: возвращение лысого суперзлодея

Авторов, следует признать, иногда заносит на сюжетных поворотах, но вездесущие миньоны, как уже говорилось, вытягивают любую ситуацию. Иногда кажется, что режиссеры попытались запихнуть в мультик как можно больше фишек и приколов по принципу «чтобы было». Некоторые из них не совсем понятны, особенно в контексте той или иной сцены, но все равно смешны.