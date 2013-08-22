«НЭКСТ АВТО» презентует флагманскую модель — новый SKODA Superb

Posted 22 августа 2013, 04:30
Published 22 августа 2013, 04:30
Modified 2 марта 2023, 17:53
Updated 2 марта 2023, 17:53
«SKODA Superb устанавливает стандарты в своем сегменте. Комплексная модернизация сделала флагмана марки SKODA еще более привлекательным. Мы всегда стараемся дать нашим клиентам немного больше автомобиля», — описывает модель Superb генеральный директор SKODA Винфрид Фаланд. C 20 августа обновленный флагман SKODA доступен и в Перми.
Новые фирменные линии SKODA добавили флагману Superb привлекательности. Четкие формы и четкие линии — солидно и стильно. Был улучшен интерьер, подобраны новые материалы отделки и цветовые сочетания. Все новшества и детали идеально гармонируют с общим динамичным образом нового SKODA Superb.
Модернизация коснулась и силовых агрегатов SKODA Superb, значительно улучшив потребление топлива и показатели вредных выбросов. Новый SKODA Superb поставляется с 7-ступенчатой коробкой передач DSG, обеспечивающей эффективную передачу крутящего момента.
Предложены три турбонаддувных двигателя: бензиновый 1.8 TSI мощностью в 152 л.с., бензиновый 2.0 TSI мощностью в 200 л.с. и дизельный 2.0 TDI мощностью в 140 л.с. Топовый мотор 2.0 TSI придает новому SKODA Superb отличные динамические свойства — разгон «до ста» за 7,7 секунд. Самым экономичным в линейке силовых агрегатов является дизельный двигатель, расход топлива с ним составляет всего 5.2 л топлива на 100 км.
Кроме того, для заказа доступна самая мощная версия нового SKODA Superb — с 6-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 3.6 литра и мощностью в 260 л.с. Эта версия автомобиля к тому же будет оснащена системой полного привода.