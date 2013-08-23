Совокупные чистые активы пермских банков приблизились к отметке 40 млрд рублей

Posted 23 августа 2013, 10:30
Published 23 августа 2013, 10:30
Modified 2 марта 2023, 17:52
Updated 2 марта 2023, 17:52
По данным РБК.Рейтинг, совокупные чистые активы пермских банков по итогам первого полугодия 2013 года составили 39,99 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года, они выросли на 9,5%.
Все пять региональных кредитных организаций увеличили свои чистые активы.
Лучшим по темпам прироста стал Почтобанк, а по абсолютным цифрам — «Урал ФД». Как региональные банки расположились в общероссийском рейтинге, смотрите в таблице.
Чистые активы пермских банков по итогам первого полугодия 2013 года
|Банк
|Место в общероссийском рейтинг
|Чистые активы
|Изменение за год
|Урал ФД
|163
|22,4 млрд рублей
|12%
|Экопромбанк
|240
|12,02 млрд рублей
|3,1%
|Пермь
|538
|2,37 млрд рублей
|4,4%
|Перминвестбанк
|583
|2,02 млрд рублей
|19,1%
|Почтобанк
|700
|1,17 млрд рублей
|31,4%
Источник — РБК.Рейтинг
Подробный материал о том, каких результатов достигли пермские банки по другим показателям деятельности, читайте на Properm.ru сегодня, 23 августа, в 18.00.