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Posted 23 августа 2013, 10:30

Published 23 августа 2013, 10:30

Modified 2 марта 2023, 17:52

Updated 2 марта 2023, 17:52

Совокупные чистые активы пермских банков приблизились к отметке 40 млрд рублей

23 августа 2013, 10:30
За год они выросли почти на 10%.

По данным РБК.Рейтинг, совокупные чистые активы пермских банков по итогам первого полугодия 2013 года составили 39,99 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года, они выросли на 9,5%.

Все пять региональных кредитных организаций увеличили свои чистые активы.

Лучшим по темпам прироста стал Почтобанк, а по абсолютным цифрам — «Урал ФД». Как региональные банки расположились в общероссийском рейтинге, смотрите в таблице.

Чистые активы пермских банков по итогам первого полугодия 2013 года

Банк Место в общероссийском рейтинг Чистые активы Изменение за год
Урал ФД 163 22,4 млрд рублей 12%
Экопромбанк 240 12,02 млрд рублей 3,1%
Пермь 538 2,37 млрд рублей 4,4%
Перминвестбанк 583 2,02 млрд рублей 19,1%
Почтобанк 700 1,17 млрд рублей 31,4%

Источник — РБК.Рейтинг

Подробный материал о том, каких результатов достигли пермские банки по другим показателям деятельности, читайте на Properm.ru сегодня, 23 августа, в 18.00.

#Банки
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