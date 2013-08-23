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Posted 23 августа 2013, 12:20

Published 23 августа 2013, 12:20

Modified 2 марта 2023, 17:52

Updated 2 марта 2023, 17:52

В Перми откроют лабораторию по экспертизе. В роли персонала собаки

23 августа 2013, 12:20
Новое направление позволит проводить запаховую экспертизу следов человека и использовать ее в качестве вещественного доказательства в суде.

Открыть лабораторию ГУ МВД России по Пермскому краю планирует в ближайшие два года. Для лаборатории уже выделили здание, которое находится на территории зонального кинологического центра ГУ МВД России по Пермскому краю, в ближайшее время планируется закупить 6–8 собак-детекторов.

Новое направление позволит проводить запаховую экспертизу следов человека и использовать ее в качестве вещественного доказательства в суде. По мнению начальника экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Пермскому краю Андрея Баранова это положительно скажется на раскрываемости преступлений.

Главная задача четвероногого помощника будет заключаться в том, чтобы найти предмет схожий по запаху с его владельцем и уметь его обозначить. Главное преимущество ольфакторной экспертизы — отсутствие дорогостоящих расходных материалов.

О том, какие породы будут закупаться для новой лаборатории, чем их содержание отличается от служебно-розыскных собак, и как проходят трудовые будни питомцев, читайте в фоторепортаже Properm.ru в понедельник, 26 августа.

#Мнения#Общество#Мвд#Собаки
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