В Перми откроют лабораторию по экспертизе. В роли персонала собаки

Posted 23 августа 2013, 12:20
Published 23 августа 2013, 12:20
Modified 2 марта 2023, 17:52
Updated 2 марта 2023, 17:52
Открыть лабораторию ГУ МВД России по Пермскому краю планирует в ближайшие два года. Для лаборатории уже выделили здание, которое находится на территории зонального кинологического центра ГУ МВД России по Пермскому краю, в ближайшее время планируется закупить 6–8 собак-детекторов.
Новое направление позволит проводить запаховую экспертизу следов человека и использовать ее в качестве вещественного доказательства в суде. По мнению начальника экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Пермскому краю Андрея Баранова это положительно скажется на раскрываемости преступлений.
Главная задача четвероногого помощника будет заключаться в том, чтобы найти предмет схожий по запаху с его владельцем и уметь его обозначить. Главное преимущество ольфакторной экспертизы — отсутствие дорогостоящих расходных материалов.
О том, какие породы будут закупаться для новой лаборатории, чем их содержание отличается от служебно-розыскных собак, и как проходят трудовые будни питомцев, читайте в фоторепортаже Properm.ru в понедельник, 26 августа.