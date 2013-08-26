Депутаты намерены запретить геев-доноров

Впрочем, один из лидеров гей-движения Николай Алексеев раскритиковал подобный проект. Он напомнил, что закон после ЛГБТ*-кампании уже отменили в 2008 году, и за это время не было ни одного скандала с геевской донорской кровью. «И что, у нас очередь доноров, готовых признаться, что они геи? Сначала узаконьте браки между гомосексуалами, потом у вас будут доказательства гейства», — цитирует его «Ан-Онлайн».