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Posted 26 августа 2013,, 15:24

Published 26 августа 2013,, 15:24

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Депутаты намерены запретить геев-доноров

26 августа 2013, 15:24
Парламентарии не считают подобную инициативу дискриминацией.

Депутаты Госдумы прорабатывают вопрос о запрете донорства крови для представителей сексуальных меньшинств.

Зампред думского комитета по науке и наукоемким технологиям Михаил Дегтярев отметил, что инициатива не является дискриминацией, так как среди зараженных ВИЧ-инфекцией 65% — геи, сообщает «Интерфакс».

Впрочем, один из лидеров гей-движения Николай Алексеев раскритиковал подобный проект. Он напомнил, что закон после ЛГБТ*-кампании уже отменили в 2008 году, и за это время не было ни одного скандала с геевской донорской кровью. «И что, у нас очередь доноров, готовых признаться, что они геи? Сначала узаконьте браки между гомосексуалами, потом у вас будут доказательства гейства», — цитирует его «Ан-Онлайн».

В парламенте также прорабатывается инициатива о бесплатной добровольной анонимной консультации у психолога, психотерапевта и сексолога — ведь многие, по словам Дегтярева, хотят вернуться к нормальной жизни, стать гетеросексуалом, как 95–99% наших сограждан.

* Движение признано экстремистским в России.

#Общество#Доноры крови#Лгбт-движение#Гомосексаулисты#Николай алексеев
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