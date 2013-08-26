Депутаты намерены запретить геев-доноров

Posted 26 августа 2013,, 15:24
Published 26 августа 2013,, 15:24
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Депутаты Госдумы прорабатывают вопрос о запрете донорства крови для представителей сексуальных меньшинств.
Зампред думского комитета по науке и наукоемким технологиям Михаил Дегтярев отметил, что инициатива не является дискриминацией, так как среди зараженных ВИЧ-инфекцией 65% — геи, сообщает «Интерфакс».
Впрочем, один из лидеров гей-движения Николай Алексеев раскритиковал подобный проект. Он напомнил, что закон после ЛГБТ*-кампании уже отменили в 2008 году, и за это время не было ни одного скандала с геевской донорской кровью. «И что, у нас очередь доноров, готовых признаться, что они геи? Сначала узаконьте браки между гомосексуалами, потом у вас будут доказательства гейства», — цитирует его «Ан-Онлайн».
В парламенте также прорабатывается инициатива о бесплатной добровольной анонимной консультации у психолога, психотерапевта и сексолога — ведь многие, по словам Дегтярева, хотят вернуться к нормальной жизни, стать гетеросексуалом, как 95–99% наших сограждан.
* Движение признано экстремистским в России.