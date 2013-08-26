«Красивый и позитивный» фильм об авиакатастрофе в Перми выйдет осенью

Posted 26 августа 2013, 09:32
Published 26 августа 2013, 09:32
Modified 2 марта 2023, 17:52
Updated 2 марта 2023, 17:52
Напомним, Боинг-737 авиакомпании «Аэрофлот» разбился 14 сентября 2008 года в Перми. Все 88 человек, которые были на борту, погибли.
На собранные пожертвования Арсений Гончуков снял фильм «Полет. Три дня после катастрофы». Картина скоро появится в кинотеатрах, сообщает «Интерфакс».
Режиссер рассказал изданию, что сделал художественный фильм, в котором речь идет не столько о самой авиакатастрофе, сколько о катастрофе личной.
Премьера фильма состоится в рамках кинофестиваля «Московская премьера» 31 августа, а осенью он выйдет на российские экраны.