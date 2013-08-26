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Posted 26 августа 2013, 09:32

Published 26 августа 2013, 09:32

Modified 2 марта 2023, 17:52

Updated 2 марта 2023, 17:52

«Красивый и позитивный» фильм об авиакатастрофе в Перми выйдет осенью

26 августа 2013, 09:32
Режиссер Арсений Гончуков снял полнометражную ленту «Полет» о трагических событиях 5-летней давности.

Напомним, Боинг-737 авиакомпании «Аэрофлот» разбился 14 сентября 2008 года в Перми. Все 88 человек, которые были на борту, погибли.

На собранные пожертвования Арсений Гончуков снял фильм «Полет. Три дня после катастрофы». Картина скоро появится в кинотеатрах, сообщает «Интерфакс».

Режиссер рассказал изданию, что сделал художественный фильм, в котором речь идет не столько о самой авиакатастрофе, сколько о катастрофе личной.

Арсений Гончуков, режиссер: — Хотелось снять не жесткое, а позитивное и красивое кино. Сейчас такого мало в России.

Премьера фильма состоится в рамках кинофестиваля «Московская премьера» 31 августа, а осенью он выйдет на российские экраны.

#Афиша#Фильм#Полет
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