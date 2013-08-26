Милонов предлагает запретить шутки в интернете

Posted 26 августа 2013, 11:25
Published 26 августа 2013, 11:25
Modified 2 марта 2023, 17:51
Updated 2 марта 2023, 17:51
Депутат питерского Заксобрания Виталий Милонов хочет внести законопроект о наказании за ложную информацию в форме шуток в интернете, сообщает Digit.ru.
В настоящее время эксперты комитета по законодательству Заксобрания Санкт-Петербурга по поручению депутата работают над юридической формулировкой понятия «фейк».
Напомним, в июне этого года Милонов сам стал жертвой массового фейка в соцсетях, выставившего его инициатором запрета зарубежной музыки в соцсети «ВКонтакте».