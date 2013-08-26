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Posted 26 августа 2013, 11:25

Published 26 августа 2013, 11:25

Modified 2 марта 2023, 17:51

Updated 2 марта 2023, 17:51

Милонов предлагает запретить шутки в интернете

26 августа 2013, 11:25
По мнению депутата, за фейк надо наказывать так же, как за клевету.

Депутат питерского Заксобрания Виталий Милонов хочет внести законопроект о наказании за ложную информацию в форме шуток в интернете, сообщает Digit.ru.

Виталий Милонов, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга: — Следует четко описать понятие фейка, который может привести к серьезным экономическим и политическим последствиям. Владельцы сообществ (в социальных сетях, — Properm.ru), распространяя фейки, обычно называют их шутками.

В настоящее время эксперты комитета по законодательству Заксобрания Санкт-Петербурга по поручению депутата работают над юридической формулировкой понятия «фейк».

Напомним, в июне этого года Милонов сам стал жертвой массового фейка в соцсетях, выставившего его инициатором запрета зарубежной музыки в соцсети «ВКонтакте».

#Интернет
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