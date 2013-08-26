В Прикамье погиб водитель, выехавший на «встречку»

Posted 26 августа 2013, 08:56
Published 26 августа 2013, 08:56
Modified 2 марта 2023, 17:52
Updated 2 марта 2023, 17:52
Вчера, 25 августа, около 4 часов по улице Пролетарская села Мысы двигался автомобиль ВАЗ-21053. За рулем находился 22-летний водитель.
Напротив дома № 15а по неустановленной причине молодой человек выехал на полосу встречного движения, в результате с движущимся во встречном направлении авто Hyundai-Elantra, за рулем которого был 39-летний мужчина.
В результате ДТП водитель ВАЗ-21053 был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и открытым переломом левого бедра. Через несколько часов водитель скончался.