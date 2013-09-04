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Posted 4 сентября 2013,, 11:00

Published 4 сентября 2013,, 11:00

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Путин в интервью Associated Press разрекламировал блесну, на которую поймал щуку

4 сентября 2013, 11:00
В преддверии саммита «большой двадцатки» президент принял в своем доме в Ново-Огарево представителя западной прессы.

В общении с Джоном Данишевски российский политик рассказал о своем отношении к геям, оппозиционеру Навальному, позиции России в вопросе по Сирии и о том, как ловил рыбу своей мечты.

О Сирии

По словам Путина, принципиальная позиция России в так называемом сирийском вопросе — дождаться результатов исследований ООН, а уже потом занять какую-либо сторону. Впрочем, Путин не исключает согласия на военную операцию.

 

Владимир Путин, президент РФ: — Это планы России в случае развития ситуации по одному, по второму либо по третьему сценарию. У нас есть свои представления о том, что и как мы будем делать в случае развития ситуации либо с применением оружия, либо без применения. У нас есть свои планы, но пока говорить об этом рано.

 

О переизбрании на пост президента

С начала третьего президентского срока Владимира Путина прошло уже 1,5 года, однако западных журналистов эта тема не отпускает до сих пор. Джон Данишевски спросил у Путина об арестах, которые якобы имели место в то время, когда политик баллотировался на должность главы государства. Путин удивился и заявил, что никаких задержаний не было.

 

Владимир Путин: — Это какие такие аресты были в России, которые могли повлиять на ход избирательной кампании? Если бы вы мне пояснили, я бы был вам очень благодарен. Я не знаю никакого такого ареста, который повлиял бы на ход избирательной кампании в России, не было таких арестов. Или если кого-то за что-то наши правоохранительные органы привлекали, то в таких ситуациях, как правило, очень хороший способ защиты — кричать: «Караул! Это политическое дело!». Я таких что-то даже не знаю. Вы о чем говорите-то?

 

О Сноудене

По словам президента, экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден не предлагал российской стороне секретную информацию. «Мы от него ничего не получали и у нас желания даже нет», — заявил Путин. Политик отметил, что американским спецслужбам выгодно подать Сноудена как предателя, но российская сторона готова сделать все, чтобы он чувствовал себя в безопасности.

 

Владимир Путин: — Вы знаете, я иногда думал о нем, он странный парень. Молодой человек, ему 30 лет с небольшим, что он себе думает, я не представляю. Как он собирается строить свою будущую жизнь? В принципе он обрек себя на достаточно сложную жизнь. Что он будет дальше делать, я даже не представляю. Но понятно уже, что мы его не отдадим, он может себя чувствовать здесь в безопасности.

 

О нетрадиционной ориентации

Не осталось в стороне обсуждение отношения к представителям сексуальных меньшинств. Западные журналисты спросили российского лидера напрямую: как живется геям и лесбиянкам в нашей стране, на что Путин ответил, что их прав никто не ущемляет. Путин акцентировал внимание на том, что он не был инициатором принятия законов о запрете пропаганды гомосексуализма. Более того, он не против встречи с представителями ЛГБТ*-сообщества, «но пока такой инициативы не было».

 

Владимир Путин: — Я вас уверяю, что я работаю с такими людьми, я их иногда награждаю государственными медалями и орденами за их достижения в тех или других сферах. У нас абсолютно нормальные отношения, и я не вижу здесь ничего особенного. Вот говорят, что Петр Ильич Чайковский был гомосексуалистом, правда, мы любим его не за это, но он был великий музыкант, и мы все любим его музыку.

 

О Навальном

По мнению президента, Алексей Навальный «оседлал модную тему борьбы с коррупцией», но чтобы по ней работать, человеку необходимо быть безупречно чистым. Что касается приговора по «делу Кировлеса», президент подчеркнул, что не считает его политическим.

 

Владимир Путин: — По этому делу есть обвинительные приговоры суда. И люди, которые получили обвинительный приговор, согласились с ним и даже отказались его оспаривать. Так что это не тот случай, когда просто оппозиционера хватают за то, что он власть ругает, там есть над чем подумать и о чем поговорить и суду, и правоохранительным органам в целом.

 

О щуке

Напомним, блогосфера раскритиковала улов Владимира Владимировича в Туве: интернет-пользователи не поверили, что Путин действительно поймал щуку на 21 кг. Говоря на эту тему сейчас, президент еще раз заявил: рыбу поймал сам, тащил еще три минуты. Президент признался, что после этого совершенно изменил свое отношение к рыбалке и надеется заняться ей всерьез.

 

Владимир Путин: — Я, честно говоря, был такой, ну, никакой рыбак, но это породило у меня определенный интерес к рыбалке. Кстати говоря, поймал ее на такую вот маленькую блесну, которую производит, по-моему, малое семейное предприятие в Красноярске, называется оно «Царь-рыба». Это маленькое предприятие. И блесна так называется: «Царь-рыба». Я специально сделал фотографию и хотел отослать ее производителям этой блесны, но все не успеваю. Но надеюсь, что я это сделаю.

* Движение признано экстремистским в России.

#Политика#Интервью#Владимир Путин
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