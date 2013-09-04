Путин в интервью Associated Press разрекламировал блесну, на которую поймал щуку

Posted 4 сентября 2013,, 11:00
Published 4 сентября 2013,, 11:00
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В общении с Джоном Данишевски российский политик рассказал о своем отношении к геям, оппозиционеру Навальному, позиции России в вопросе по Сирии и о том, как ловил рыбу своей мечты.
О Сирии
По словам Путина, принципиальная позиция России в так называемом сирийском вопросе — дождаться результатов исследований ООН, а уже потом занять какую-либо сторону. Впрочем, Путин не исключает согласия на военную операцию.
О переизбрании на пост президента
С начала третьего президентского срока Владимира Путина прошло уже 1,5 года, однако западных журналистов эта тема не отпускает до сих пор. Джон Данишевски спросил у Путина об арестах, которые якобы имели место в то время, когда политик баллотировался на должность главы государства. Путин удивился и заявил, что никаких задержаний не было.
О Сноудене
По словам президента, экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден не предлагал российской стороне секретную информацию. «Мы от него ничего не получали и у нас желания даже нет», — заявил Путин. Политик отметил, что американским спецслужбам выгодно подать Сноудена как предателя, но российская сторона готова сделать все, чтобы он чувствовал себя в безопасности.
О нетрадиционной ориентации
Не осталось в стороне обсуждение отношения к представителям сексуальных меньшинств. Западные журналисты спросили российского лидера напрямую: как живется геям и лесбиянкам в нашей стране, на что Путин ответил, что их прав никто не ущемляет. Путин акцентировал внимание на том, что он не был инициатором принятия законов о запрете пропаганды гомосексуализма. Более того, он не против встречи с представителями ЛГБТ*-сообщества, «но пока такой инициативы не было».
О Навальном
По мнению президента, Алексей Навальный «оседлал модную тему борьбы с коррупцией», но чтобы по ней работать, человеку необходимо быть безупречно чистым. Что касается приговора по «делу Кировлеса», президент подчеркнул, что не считает его политическим.
О щуке
Напомним, блогосфера раскритиковала улов Владимира Владимировича в Туве: интернет-пользователи не поверили, что Путин действительно поймал щуку на 21 кг. Говоря на эту тему сейчас, президент еще раз заявил: рыбу поймал сам, тащил еще три минуты. Президент признался, что после этого совершенно изменил свое отношение к рыбалке и надеется заняться ей всерьез.