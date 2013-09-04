Путин в интервью Associated Press разрекламировал блесну, на которую поймал щуку

Не осталось в стороне обсуждение отношения к представителям сексуальных меньшинств. Западные журналисты спросили российского лидера напрямую: как живется геям и лесбиянкам в нашей стране, на что Путин ответил, что их прав никто не ущемляет. Путин акцентировал внимание на том, что он не был инициатором принятия законов о запрете пропаганды гомосексуализма. Более того, он не против встречи с представителями ЛГБТ*-сообщества, «но пока такой инициативы не было».