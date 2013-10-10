Суд признал замдиректора ПМЗ виновным в мошенничестве

Posted 10 октября 2013, 09:10
Published 10 октября 2013, 09:10
Modified 9 января, 14:27
Updated 9 января, 14:27
Свердловский районный суд Перми вынес обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя директора по производству ОАО «Пермский моторный завод» Валерия Дзунзы и его сына Дениса Дзунзы. Они оба обвинялись в мошенничестве.
Было установлено, что предприятие выплачивало зарплаты ряду сотрудников, в числе которых был и Денис Дзунза, хотя на работе они даже не появлялись. В это же время по указанию Валерия Дзунзы они выполняли строительные работы в интересах третьих лиц.
В ходе следствия установлено, что действия фигурантов нанесли предприятию ущерб более 1 миллиона рублей. Как сообщил Properm.ru источник, знакомый с ситуацией, по приговору суда Валерию Дзунзе назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей, его сыну штраф в 200 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.