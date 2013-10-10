Суд признал замдиректора ПМЗ виновным в мошенничестве

Было установлено, что предприятие выплачивало зарплаты ряду сотрудников, в числе которых был и Денис Дзунза, хотя на работе они даже не появлялись. В это же время по указанию Валерия Дзунзы они выполняли строительные работы в интересах третьих лиц.