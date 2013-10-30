Взгляд из-за бугра: что пишут иностранные СМИ об Олимпиаде в Сочи

Бурление в прессе уже успокоилось, ни одна сборная Олимпиаду не бойкотирует, но упомянуть одно издание все же стоит. Разгневанный журналист Сид Циглер, основатель портала о спорте для геев и лесбиянок, в своей статье на msnbc.com предложил не бойкотировать Олимпиаду в Сочи, а запретить участвовать в Играх России. Журналист ограничился одним только устным призывом, потому что даже все геи и лесбиянки мира не смогли бы отобрать у Владимира Путина его «личные» игры.