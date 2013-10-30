Взгляд из-за бугра: что пишут иностранные СМИ об Олимпиаде в Сочи

Posted 30 октября 2013,, 13:40
Published 30 октября 2013,, 13:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
До Олимпиады в Сочи осталось ровно 100 дней: XXII зимние Игры пройдут с 7 по 23 февраля 2014 года. Мы уже много писали о планах властей на главную стройку века и чего ждут от наших спортсменов тренеры. Но, как говорится, со стороны виднее. Мы решили посмотреть, что в последнее время пишут иностранные СМИ о нашей зимней Олимпиаде, которая впервые в истории пройдет в субтропиках.
Иностранные журналисты называют вещи своими именами. Например, швейцарское издание Tagesanzeiger вышло с заголовком «Зимние субтропические Игры: Олимпиада в Сочи может стать самыми дорогими, негостеприимными и слякотными зимними Олимпийскими играми в истории спорта». Ему вторит Berner Zeitung.
Олимпиада — пари для президента России Владимира Путина, так полагает журналист канадской газеты La Presse Габриэль Белан. По его мнению, Зимняя Олимпиада — это шанс для России предстать перед миром во всей красе, однако страна и ее президент сильно рискуют.
Белан в своей статье «Le pari de Poutine» утверждает, что российский президент с самого начала сделал сочинскую Олимпиаду «своей». В день голосования за столицу зимних Игр-2014 он лично прибыл в Гватемалу, чтобы обаять членов МОК. Фаворитом комитета тогда считался корейский Пхёнчхан, однако Путин пустил в ход «тяжелую артиллерию»: огромный транспортный самолет Ан-124 доставил из России в Гватемалу ледовый каток, который россияне собрали прямо под жарким солнцем Центральной Америки. Фишка Путина сработала, и Сочи набрал на 4 голоса больше, чем его корейский соперник.
Таким образом, первое пари Путин выиграл, но остается второе, куда более сложное, — не допустить никаких эксцессов в период с 7 по 23 февраля грядущего года, подчеркивает автор французского издания.
В начале октября на канадском канале CBC NN вышел фильм «Путинская дорога в Сочи» (Putin' s Road to Sochi), в котором журналист язвительно рассказывал о проведении зимних игр на фоне пляжей, пальм и девушек в бикини и цитировал слова российского депутата: «Вам бы пришлось потратить много времени, чтобы найти на карте этой огромной страны место без снега. Путин нашел его!» «Это грандиозная история о деньгах, эгоизме и жадности», — заключает автор.
Со ссылкой на данные Бориса Немцова и Леонида Мартынюка, Tagesanzeiger подсчитало, что стоимость сочинской олимпиады превысит 50 млрд долларов. Издание пишет, что это больше запланированной стоимости на 420%, в то время как расходы на все другие Олимпийские Игры с 1988 по 2012 год повышались в сравнении с первоначальной сметой всего на 220%.
По мнению швейцарских журналистов, увеличение расходов на сочинские Игры с 12 до 24 млрд долларов было бы нормальным, но 26 млрд долларов сверху этой суммы украли или истратили просто на посторонние цели. Так, одна только 48-километровая автомобильная и железная дорога из Сочи в Красную поляну стоила 9,5 млрд долларов, что в 3,5 раза больше марсианской программы NASA.
Как отмечает швейцарское издание Le Temps, в этих цифрах есть своя логика, и многие на Западе называют ее «нецивилизованной»: «объявленные цифры нужно рассматривать с точки зрения теневых сделок, непрозрачной системы принятия решений и запутанных отношений между властью и бизнесом, которые совершенно не вписываются в принятые на Западе правила».
Томас Ренггли из Berner Zeitung уверен, что Олимпиада в Сочи будет представлять собой «пропагандистское мероприятие российского руководства». К такому выводу журналист пришел во время своей поездки по строящимся объектам. Рэнггли пишет, что проблемы, связанные с экологией и коррупцией, практически не обсуждались в беседах с представителями местного Олимпийского комитета.
Приехавшим на олимпийскую стройку журналистам не показали нелегальные места захоронения отходов, не рассказали о людях, которых вынужденно переселили из своих домов, на месте которых сейчас возвышаются стадионы. По мнению швейцарского журналиста, теневые стороны сочинских Олимпийских игр так и останутся спрятанными от посторонних глаз, но никуда не денутся.
Как ни странно, потухший уже почти 30 раз олимпийский факел насмешек в иностранной прессе не вызвал. Американский портал Еxaminer.com написал: «Волноваться стоило бы, если олимпийский факел погас в контейнере или без ветра. Пока этого не произошло, никакие плохие предзнаменования Олимпиаде-2014 не грозят».
А журнал Смитсоновского института в Вашингтоне и вовсе решил проявить справедливость к Владимиру Путину.
В последнее время больше всего статей в зарубежных СМИ посвящено принятию скандального «антигейского закона» и возможному бойкоту Олимпиады со стороны представителей ЛГБТ*-сообщества или даже целых стран. Напомним, закон запрещает пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних, но написан так пространно, что при желании под него можно подвести почти все.
Бурление в прессе уже успокоилось, ни одна сборная Олимпиаду не бойкотирует, но упомянуть одно издание все же стоит. Разгневанный журналист Сид Циглер, основатель портала о спорте для геев и лесбиянок, в своей статье на msnbc.com предложил не бойкотировать Олимпиаду в Сочи, а запретить участвовать в Играх России. Журналист ограничился одним только устным призывом, потому что даже все геи и лесбиянки мира не смогли бы отобрать у Владимира Путина его «личные» игры.
На Западе не сомневаются, что Олимпиада пройдет на высоком уровне. Но вот глава Международной федерации лыжных видов спорта сомневается, что Игры будут душевными. Его слова приводит немецкое издание Handelsblatt.
В целом, западная пресса с нами солидарна и не испытывает большого восторга от гигантомании российских властей. Кто оказался больше прав, узнаем позже, когда Игры закончатся и настанет время подводить итоги.
* Движение признано экстремистским в России.