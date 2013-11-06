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Posted 6 ноября 2013,, 05:45

Published 6 ноября 2013,, 05:45

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Голландия готова приютить у себя российских геев и лесбиянок

6 ноября 2013, 05:45
Глава голландского МИД заявил, что его страна будет привлекать внимание международной общественности к положению ЛГБТ*-сообщества в РФ.
Сюжет
ЛГБТ

Голландский министр иностранных дел Франс Тиммерманс заявил, что нарушение прав гомосексуалистов в России может стать основанием для получения ими политического убежища в Нидерландах и осудил российский закон о пропаганде гомосексуализма, сообщает Volkskrant.

Глава голландского МИД подчеркнул, что его страна продолжит привлекать внимание международной общественности к положению представителей ЛГБТ-сообщества в России и настаивать на развитии международного диалога на эту тему.

Как отмечает Reuters, эти заявления были сделаны на фоне ухудшения российско-нидерландских отношений и всего за несколько дней до визита короля и королевы Нидерландов в Россию.

* Движение признано экстремистским в России.

#Общество#ЛГБТ#Лгбт-движение
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