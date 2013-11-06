Голландия готова приютить у себя российских геев и лесбиянок

Posted 6 ноября 2013,, 05:45
Published 6 ноября 2013,, 05:45
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Голландский министр иностранных дел Франс Тиммерманс заявил, что нарушение прав гомосексуалистов в России может стать основанием для получения ими политического убежища в Нидерландах и осудил российский закон о пропаганде гомосексуализма, сообщает Volkskrant.
Глава голландского МИД подчеркнул, что его страна продолжит привлекать внимание международной общественности к положению представителей ЛГБТ-сообщества в России и настаивать на развитии международного диалога на эту тему.
Как отмечает Reuters, эти заявления были сделаны на фоне ухудшения российско-нидерландских отношений и всего за несколько дней до визита короля и королевы Нидерландов в Россию.
* Движение признано экстремистским в России.