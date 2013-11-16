Игорь Сапко о демонтаже «Ордена Ленина»: Мы будем обращаться в прокуратуру

Сегодня рано утром администрация отеля «Прикамье» начала демонтаж памятного знака. Глава города Перми назвал случай беспрецедентным и объявил, что сегодня же будет направлено заявление в полицию.

Сегодня утром администрация отеля «Прикамье» приступила к демонтажу «Ордена Ленина». Событие не осталось незамеченным, на место немедленно приехали глава города Перми Игорь Сапко, начальник департамента по культуре и молодежной политике Пермского края Вячеслав Торчинский и представители коммунистической партии. Глава города назвал случай «крайне вызывающим»: «Принципиально неправильно, что собственник отеля самостоятельно решил его демонтировать. Это объект муниципальной собственности. Мы приняли решение обратиться в прокуратуру. Сегодня точно будет оформлено заявление в полицию от имени главы администрации Ленинского района». По словам Игоря Сапко, в понедельник состоится внеочередное заседение совета по топонимике, где будет обсуждаться этот «неординарный случай». Принимать решение о возбуждении дела будут уже следственные органы. Подробности с места событий смотрите в фоторепортаже Properm.ru, сегодня, 16 ноября, через пару часов.