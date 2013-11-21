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Posted 21 ноября 2013, 10:25

Published 21 ноября 2013, 10:25

Modified 2 марта 2023, 17:16

Updated 2 марта 2023, 17:16

В Перми женщина подкинула пенсионерам ребенка за 200 рублей

21 ноября 2013, 10:25
Мать малыша неоднократно привлекалась к административной ответственности.

20 ноября около 22 часов вечера в комнату общежития по улице Пермская к пенсионерам постучалась неизвестная. Женщина попросила хозяев посидеть с ее ребенком несколько часов, за что заплатила 200 рублей.

По прошествии указанного времени, женщина не появилась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю .

Сегодня 75-летняя жительница Перми обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выехали в общежитие и госпитализировали десятимесячного младенца.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность девушки. 23-летняя пермячка ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности.

Сейчас в отношении матери составлен административный протокол за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

#Происшествия#Подкинули ребенка
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