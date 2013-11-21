В Перми женщина подкинула пенсионерам ребенка за 200 рублей

Posted 21 ноября 2013, 10:25
Published 21 ноября 2013, 10:25
Modified 2 марта 2023, 17:16
Updated 2 марта 2023, 17:16
20 ноября около 22 часов вечера в комнату общежития по улице Пермская к пенсионерам постучалась неизвестная. Женщина попросила хозяев посидеть с ее ребенком несколько часов, за что заплатила 200 рублей.
По прошествии указанного времени, женщина не появилась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю .
Сегодня 75-летняя жительница Перми обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выехали в общежитие и госпитализировали десятимесячного младенца.
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность девушки. 23-летняя пермячка ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности.
Сейчас в отношении матери составлен административный протокол за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Выясняются все обстоятельства произошедшего.