Бывший рулевой программы «Музобоз» покидает Минкульт

Posted 26 ноября 2013, 06:58
Published 26 ноября 2013, 06:58
Modified 2 марта 2023, 17:14
Updated 2 марта 2023, 17:14
Иван Демидов написал заявление об увольнении с должности заместителя министра культуры. О причинах такого решения в пресс-службе министерства не сообщили, пишут «Известия».
Слухи о возможной отставке господина Демидова уже появлялись ранее, в мае 2013 года, когда он в должности замминистра культуры курировал кинематограф.
Тогда шоумену все же удалось сохранить пост заместителя министра культуры, однако он был переброшен на координацию и контроль деятельности департамента государственной поддержки искусства и народного творчества, а также информационной политики и модернизационных программ Минкультуры.
Иван Демидов начал свою карьеру осветителем цеха в «Останкино». Был режиссером программы «Взгляд», одним из создателей телекомпании ВИD, главным продюсером телеканала «ТВ-6 Москва». Известность приобрел благодаря телепередаче «Музобоз». В Минкульт Демидов пришел в 2012 году.