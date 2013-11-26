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Posted 26 ноября 2013, 06:58

Published 26 ноября 2013, 06:58

Modified 2 марта 2023, 17:14

Updated 2 марта 2023, 17:14

Бывший рулевой программы «Музобоз» покидает Минкульт

26 ноября 2013, 06:58
Иван Демидов уходит с поста замминистра культуры.

Иван Демидов написал заявление об увольнении с должности заместителя министра культуры. О причинах такого решения в пресс-службе министерства не сообщили, пишут «Известия».

Слухи о возможной отставке господина Демидова уже появлялись ранее, в мае 2013 года, когда он в должности замминистра культуры курировал кинематограф.

Тогда шоумену все же удалось сохранить пост заместителя министра культуры, однако он был переброшен на координацию и контроль деятельности департамента государственной поддержки искусства и народного творчества, а также информационной политики и модернизационных программ Минкультуры.

Иван Демидов начал свою карьеру осветителем цеха в «Останкино». Был режиссером программы «Взгляд», одним из создателей телекомпании ВИD, главным продюсером телеканала «ТВ-6 Москва». Известность приобрел благодаря телепередаче «Муз­обоз». В Минкульт Демидов пришел в 2012 году.

#Политика#Минкульт#Иван демидов
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