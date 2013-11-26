В Перми теплых трамваев станет больше

Трамваи маршрутов №7 (станция Пермь-2 — ВРЗ) и №8 (станция Бахаревка — микрорайон Висим) установили дополнительные системы отопления — тепловые завесы, сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс». В прошлом году таким оборудованием были оснащены девять трамваев. В этом году их количество возрастет до четырнадцати.