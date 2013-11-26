В Перми теплых трамваев станет больше

Posted 26 ноября 2013, 04:56
Published 26 ноября 2013, 04:56
Modified 2 марта 2023, 17:14
Updated 2 марта 2023, 17:14
Трамваи маршрутов №7 (станция Пермь-2 — ВРЗ) и №8 (станция Бахаревка — микрорайон Висим) установили дополнительные системы отопления — тепловые завесы, сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс». В прошлом году таким оборудованием были оснащены девять трамваев. В этом году их количество возрастет до четырнадцати.
Кроме того, на 2014 год предприятие заключило контракт на поставку еще десяти завес. Такие тепловые завесы, расположенные над дверными проемами, ограничивают поступление холодного воздуха в вагон, что позволит увеличить комфорт перевозки пассажиров в зимний период.
Благодаря использованию завес сохраняется до 30% электроэнергии, а также продлевается ресурс работы обогревательной в 2 раза.
Согласно правилам пассажирских перевозок, первая ступень отопления (тэновые обогреватели, располагающиеся под сидениями) запускается в транспорте при температуре от +5 до -5 градусов. Вторая и третья ступени системы включаются, когда уличная температура опускается ниже -5 градусов.