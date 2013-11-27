АвтоВАЗ прекратит выпуск Lada Samara в декабре

Posted 27 ноября 2013, 04:40
Published 27 ноября 2013, 04:40
Modified 2 марта 2023, 17:13
Updated 2 марта 2023, 17:13
В следующем месяце АвтоВАЗ полностью прекратит выпуск автомобилей семейства Lada Samara, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на источник в пресс-службе автопроизводителя. Последним с конвейера сойдет пятидверный хетчбэк, который носит индекс ВАЗ-2114.
По словам собеседника агентства, с 2014 года вместо хетчбэка Lada Samara предприятие начнет в Ижевске выпуск хетчбэка Lada Granta.
Напомним, ранее компания Renault заявляла о готовности помочь АвтоВАЗу модернизировать линию, на которой выпускается Samara. Обновление конвейера начнется в следующем году, а сборка автомобилей на нем стартует годом позже. По словам руководителя российского офиса французского автопроизводителя Брюно Анселена, на модернизированной линии будут выпускать как Lada, так и модели альянса Renault-Nissan, но какие именно, неизвестно.
При этом АвтоВАЗ с 25 по 30 ноября приостановил выпуск новой Lada Kalina и Lada Granta в соответствии с уточненным планом производства автомобилей, запасных частей и сборочных комплектов. По данным агентства «Автостат», по итогам 10 месяцев 2013 года АвтоВАЗ выпустил 105187 автомобилей Lada Granta и 53659 Lada Kalina. В целом производство снизилось на 18,2%.