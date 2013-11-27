АвтоВАЗ прекратит выпуск Lada Samara в декабре

Напомним, ранее компания Renault заявляла о готовности помочь АвтоВАЗу модернизировать линию, на которой выпускается Samara. Обновление конвейера начнется в следующем году, а сборка автомобилей на нем стартует годом позже. По словам руководителя российского офиса французского автопроизводителя Брюно Анселена, на модернизированной линии будут выпускать как Lada, так и модели альянса Renault-Nissan, но какие именно, неизвестно.