Страховая сказка о Золушке. В роли злой мачехи — государство?

Posted 27 ноября 2013, 04:00
Published 27 ноября 2013, 04:00
Modified 9 января, 13:45
Updated 9 января, 13:45
Страховщики никак не могут найти общий язык с государством. Вот и недавняя встреча бизнеса и власти в рамках конференции «Будущее страхового рынка» прошла на повышенных тонах, пишет газета «РБК daily». Страховщикам не хватает внимания государства, регуляторных изменений, без которых, по их мнению, рынок не будет расти.
Масла в огонь подлил и заместитель министра финансов Алексей Моисеев, чей ранний уход с конференции, вызванный необходимостью идти на доклад к министру Антону Силуанову, вызвал недовольство присутствовавших. «Лучше бы не к министру на доклад убегать, а министра сюда привести для детального разговора», — посетовал гендиректор «Ингосстраха» Александр Григорьев. Сокрушался и первый зам гендиректора «Росгосстраха» Дмитрий Макаров: «Мы все реже видим представителей министерств. Вот коллеги подсказывают, что им стыдно, поэтому не показываются».
Ответ представителя власти не заставил себя ждать. «Я надеялся, что здесь будет серьезная дискуссия, — сказал первый замруководителя Службы Банка России по финансовым рынкам Владимир Чистюхин. — Но пока я слышал только какие-то популистские высказывания. Я надеялся, что мы плывем с вами в одной лодке. Но вы нас очень быстро ссадили с вашего большого корабля».
Еще ранее о проблемах во взаимопонимании государства и профессионального сообщества говорили страховщики жизни на конференции «Стратегия развития рынка страхования жизни». Например, Максим Чернин, генеральный директор компании «Сбербанк Страхование», решил, что сюжет сказки о Золушке очень напоминает развитие рынка страхования жизни в России. В роли Золушки — страховщики жизни, в роли злой мачехи — государство.
Смотрим, что из этого получилось.
1990 годы были смутным временем для рынка страхования жизни, процветали налоговые схемы. Испорченная тогда репутация наложила отпечаток на будущее развития рынка.
В начале 2000 годов произошло знаковое событие. Страховщики жизни остались за бортом пенсионной системы, куда включили только негосударственные пенсионные фонды. В 2004 году рынок полностью очистили от налоговых схем, заодно лишив всех налоговых преимуществ. В итоге страховщикам жизни стало сложно составлять конкуренции НПФ и на рынке пенсионного страхования. С 2007 года государство не поддерживает инициативы страховщиков жизни. «Вот такая ситуация сложилась в волшебной стране для рынка страхования жизни», — резюмирует Максим Чернин.
Но это не всё. Государство устраивало все новые испытания. Например, в 2012 году были установлены новые требования по минимальному размеру уставного капитала. Он должен быть равен 240 млн рублей, что гораздо выше, чем в западных странах.
Тем временем к другим страховщикам государство было более благосклонно. Вводились различные виды обязательного страхования. В 2003 году было введено ОСАГО, в 2012 — страхование опасных производственных объектов, в 2013 году — страхование гражданской ответственности перевозчиков. А сейчас еще и обсуждается введение обязательного страхования жилья.
«Золушка в это время мечтала, что и на ее улице наступит праздник. Тем более, что в соседних королевствах всё было более чем хорошо», — говорит Максим Чернин.
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В России доля премий по страхованию жизни в ВВП составляет всего 0,086%. Тогда как в Германии — 6,7%, а в Великобритании — все 15%.
В России премия на душу населения составляет всего 370 рублей, в странах Западной Европы — 1098 евро.
В России доля страхования жизни в общем объеме рынка всего 3,5%, в странах с развитой экономикой — 50%.
Золушка продолжала быть послушной и трудолюбивой, чтобы заслужить внимание и доверие мачехи.
Так, рынок страхования на протяжении трех лет показывает высокие темпы роста. По итогам 9 месяцев 2013 года рост составил все 65%. Однако рост в большей мере является количественным, а не качественным.
Рынок развивается в основном за счет кредитного страхования, когда свою жизнь и здоровье страхуют заемщики при получении кредита. Доля такого страхования составляет почти 60% премий.
На рынке не произошло ни одного скандала.
Рынок благополучно пережил кризис 2008–2009 годов: зафиксирован всего один случай банкротства и один цивилизованный уход с рынка, когда компания передала все свои обязательства другим игрокам рынка.
Участники рынка страхования жизни продолжают возлагать большие надежды на государство, рассчитывают на конструктивный диалог и в области включения страховщиков жизни в пенсионную систему, и в сфере предоставления налоговых льгот, которых страховщики были лишены ранее.
Превратится ли государство из злой мачехи в добрую фею? Страховщики жизни верят в добрый конец, что все будут жить долго и счастливо.
P. S. В следующих материалах Properm.ru расскажем в подробностях о том, что представляет собой страхование жизни.