Страховая сказка о Золушке. В роли злой мачехи — государство?

В России доля премий по страхованию жизни в ВВП составляет всего 0,086%. Тогда как в Германии — 6,7%, а в Великобритании — все 15%.

В России премия на душу населения составляет всего 370 рублей, в странах Западной Европы — 1098 евро.

В России доля страхования жизни в общем объеме рынка всего 3,5%, в странах с развитой экономикой — 50%.