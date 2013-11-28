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Posted 28 ноября 2013, 12:18

Published 28 ноября 2013, 12:18

Modified 2 марта 2023, 17:13

Updated 2 марта 2023, 17:13

В память о первых поселенцах Перми установят мемориал

В память о первых поселенцах Перми установят мемориал

28 ноября 2013, 12:18
Фото: Кирилл Козлов
Новое место захоронения возможно будет располагаться рядом с Егошихинским кладбищем.

27 ноября состоялось заседание общественного комитета попечителей города. Члены комитета обсудили вместе с археологами Перми возможность захоронения останков первых жителей города и создания мемориального знака на месте захоронения.

Глава администрации Перми Анатолий Маховиков отметил, что начинать подготовку к захоронению останков первых жителей города нужно уже сейчас. Департаменту земельных отношений поручили найти свободные муниципальные земельные участки, возможно, рядом с Егошихинским кладбищем. Вторым шагом планируется выбрать место захоронения и заняться разработкой проекта и эскизов мемориального знака.

Напомним, древнее кладбище, не обозначенное ни на одном плане, археологи случайно обнаружили в конце июля во время раскопок усадьбы 18 века на улице Пермская, в квартале Горького-Островского. Часть гробов была обернута в бересту, что позволило археологам предположить, что они наткнулись на захоронение старообрядцев. Сегодня версия о старообрядческом кладбище конца 17 — начала 18 века остается основной.

#Общество#Археология#Археологические раскопки
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