В память о первых поселенцах Перми установят мемориал

Напомним, древнее кладбище, не обозначенное ни на одном плане, археологи случайно обнаружили в конце июля во время раскопок усадьбы 18 века на улице Пермская, в квартале Горького-Островского. Часть гробов была обернута в бересту, что позволило археологам предположить, что они наткнулись на захоронение старообрядцев. Сегодня версия о старообрядческом кладбище конца 17 — начала 18 века остается основной.