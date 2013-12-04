В Дагестане у фальшивомонетчиков изъяли подделки на сумму более 2 млн рублей

Posted 4 декабря 2013, 13:40
Published 4 декабря 2013, 13:40
Modified 2 марта 2023, 17:11
Updated 2 марта 2023, 17:11
Сотрудники правоохранительных органов провели операцию по ликвидации межрегиональной группы фальшивомонетчиков, сообщает пресс-служба ГСУ ГУ МВД России по г. Москве.
Оперативная разработка началась на территории Дагестана в начале 2013 года. Полиции удалось провести ряд проверочных закупок, получить необходимые доказательства противоправной деятельности участников группы и установить их криминальные связи.
По результатам оперативных действий задокументировано пять фактов сбыта поддельных денег различного достоинства на общую сумму более 2 млн рублей. Позже, в Московском регионе был зарегистрирован сбыт крупной партии фальшивых купюр на сумму свыше 1,3 млн рублей.
На основании собранных оперативных материалов, полиция Москвы возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».
В домах злоумышленников, находящихся в Махачкале и Избербаше, проведены обыски, в результате которых, изъято 400 тыс поддельных рублей, 12 единиц огнестрельного оружия, около шести тысяч патронов различного калибра и две гранаты.
Пять активных участников группы задержаны и направлены в Москву, где им будет предъявлено обвинение. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по задержанию других участников группы.
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