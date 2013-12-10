В Прикамье появится Суворовское военное училище минобороны России

Posted 10 декабря 2013, 09:37
Published 10 декабря 2013, 09:37
Modified 2 марта 2023, 17:08
Updated 2 марта 2023, 17:08
В Пермском крае, на базе имущественного комплекса бывшего военного городка №1 в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Звездный, планируется создать Суворовское военное училище минобороны России. Ранее в ЗАТО Звездный располагались войсковые части минобороны России.
Проработкой организационных вопросов, касающихся создания Суворовского военного училища, в соответствии с приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу, занималась специальная рабочая группа. Ее возглавил заместитель министра обороны Николай Пашков. В состав рабочей группы также вошли заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Мельниченко, председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов и главный федеральный инспектор по Пермскому краю Олег Веселков.
Напомним, статус ЗАТО Звёздный получил в 1993 году, после принятия Закона РФ «О закрытом административно-территориальном образовании». В 2002 году в поселке 52-я ракетная дивизия была расформирована, и на ее основе создана 1328-я база хранения и перегрузки элементов БЖРК, которая просуществовала до сентября 2007 года. 21 ноября 2011 года Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, обязывающий Минобороны РФ безвозмездно передавать субъектам РФ и муниципалитетам все недвижимое имущество, не используемое для нужд обороны.