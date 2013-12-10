В Прикамье появится Суворовское военное училище минобороны России

Напомним, статус ЗАТО Звёздный получил в 1993 году, после принятия Закона РФ «О закрытом административно-территориальном образовании». В 2002 году в поселке 52-я ракетная дивизия была расформирована, и на ее основе создана 1328-я база хранения и перегрузки элементов БЖРК, которая просуществовала до сентября 2007 года. 21 ноября 2011 года Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, обязывающий Минобороны РФ безвозмездно передавать субъектам РФ и муниципалитетам все недвижимое имущество, не используемое для нужд обороны.