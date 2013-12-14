В понедельник среди пермских многодетных семей распределят 190 земельных участков

Posted 14 декабря 2013, 09:23
Published 14 декабря 2013, 09:23
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
16 декабря среди пермских многодетных семей «разыграют» 190 земельных участков в деревне Большая Мось Фроловского сельского поселения Пермского района.
Со списком семей, которые примут участие в розыгрыше, можно познакомиться на сайте администрации Перми в разделе «Социальная защита/ «Земля для многодетных/ «Предоставление земельных участков».
Последняя в этом году жеребьевка по предоставлению земельных участков пройдет в 20:00 по адресу ул. Петропавловская, 185 (МАУ «Дворец молодежи»). Вход свободный, сообщила пресс-служба администрации Перми.