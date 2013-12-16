Объявлены российские цены на Toyota Highlander 2014

Posted 16 декабря 2013, 05:47
Published 16 декабря 2013, 05:47
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Кроссовер Toyota Highlander нового поколения поступит в продажу в России по стартовой цене 1 млн 760 тысяч рублей за переднеприводную версию с 2,7 литровой «четверкой» в паре с 6-ступенчатой АКПП. Для российского рынка будут доступны 2 бензиновых двигателя. Топовый мотор V6 объемом 3,5 л будет доступен только в модификации с полным приводом, сообщает Drom.ru.
Все версии будут предлагаться с тремя рядами сидений. Highlander изначально должен получить богатый опцион. Уже в базе кроссовер будет оснащен светодиодными фарами ближнего света, легкосплавными дисками, аудиосистемой с шестью динамиками, задними парктрониками, трехзонным климат-контролем и восьмью подушками безопасности. Из электронных помощников автомобиль оснастят системой помощи при старте в гору и спуске с горы, а также системой динамической стабилизации.
В средней комплектации «Престиж» добавится система мониторинга «слепых» зон, вентиляция передних сидений, 4,2-дюймовый цветной дисплей, навигатор и передние датчики парковки. Самая дорогая версия «Люкс» обойдется в 2 млн 130 тысяч рублей. В список оснащения топовой модели войдут система контроля за полосой, автоматическое переключение света фар дальний/ближний, аудиосистема JBL с 12 динамиками.
Цены и комплектации нового Toyota Highlander 2014 модельного года (ориентировочные):
С бензиновым мотором 2,7 литра, 6-АКПП, передним приводом:
«Элеганс» — 1,76 млн руб.
«Престиж» — 1,88 млн руб.
С бензиновым мотором V6 3,5 литра, 6-АКПП, полным приводом:
«Элеганс» — 1,96 млн руб.
«Престиж» — 2,09 млн руб.
«Люкс» — 2,13 млн руб.