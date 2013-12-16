Объявлены российские цены на Toyota Highlander 2014

Все версии будут предлагаться с тремя рядами сидений. Highlander изначально должен получить богатый опцион. Уже в базе кроссовер будет оснащен светодиодными фарами ближнего света, легкосплавными дисками, аудиосистемой с шестью динамиками, задними парктрониками, трехзонным климат-контролем и восьмью подушками безопасности. Из электронных помощников автомобиль оснастят системой помощи при старте в гору и спуске с горы, а также системой динамической стабилизации.