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Posted 18 декабря 2013, 06:38

Published 18 декабря 2013, 06:38

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

Лилия Ширяева: Охрана памятников архитектуры Перми обеспечена на 18,6%

Лилия Ширяева: Охрана памятников архитектуры Перми обеспечена на 18,6%

18 декабря 2013, 06:38
Фото: Properm.ru.
Это всего 524 объекта культурного наследия, отметила депутат Законодательного собрания Пермского края на заседании коллегии архитекторов.

Подготовлены постановления по охране 524 памятников архитектуры. Это всего лишь 18,6% от общего объема памятников архитектуры, заявила депутат заксобрания Лилия Ширяева на втором заседании коллегии архитекторов.

Лилия Ширяева:

Безусловно, мы сдвинулись с мертвой точки. До 2010-го года не было зафиксировано ни одного постановления по охране памятников. Несмотря на это, проделанная работа составляет лишь 18,6% от всех объектов края.

Как рассказал Properm.ru руководитель краевого центра охраны памятников Александр Ложкин, процесс подготовки необходимых постановлений длительный и трудоемкий. Прежде чем разработать предмет охраны памятника культурного наследия, должен быть проведен комплекс мероприятий, в рамках которого устанавливаются границы охраны объекта. После этого документы направляются в федеральное министерство культуры для регистрации.

Напомним, вчера на заседании архитекторы Александр Ложкин и Сергей Заколодкин представили новый проект зон охраны.

#Недвижимость#Памятники архитектуры#Союз архитекторов#Архитекторы
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