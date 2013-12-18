Лилия Ширяева: Охрана памятников архитектуры Перми обеспечена на 18,6%

Posted 18 декабря 2013, 06:38
Published 18 декабря 2013, 06:38
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
Подготовлены постановления по охране 524 памятников архитектуры. Это всего лишь 18,6% от общего объема памятников архитектуры, заявила депутат заксобрания Лилия Ширяева на втором заседании коллегии архитекторов.
Лилия Ширяева:
Как рассказал Properm.ru руководитель краевого центра охраны памятников Александр Ложкин, процесс подготовки необходимых постановлений длительный и трудоемкий. Прежде чем разработать предмет охраны памятника культурного наследия, должен быть проведен комплекс мероприятий, в рамках которого устанавливаются границы охраны объекта. После этого документы направляются в федеральное министерство культуры для регистрации.
Напомним, вчера на заседании архитекторы Александр Ложкин и Сергей Заколодкин представили новый проект зон охраны.