Mitsubishi Lancer Evolution нового поколения станет гибридом

Предполагается, что Mitsubishi Lancer Evolution станет гибридом и будет значительно отличаться от «гражданского» Lancer. В то время, как было принято решение, что стандартная модель будет построена на шасси от Renault Megane, французские партнеры Mitsubishi развели руками в стороны и сказали, что у них не найдется платформы, которая бы подошла заряженной версии. Именно поэтому новый Evolution получит совершенно другую платформу.