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Posted 18 декабря 2013, 06:45

Published 18 декабря 2013, 06:45

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

Mitsubishi Lancer Evolution нового поколения станет гибридом

18 декабря 2013, 06:45
«Горячая» версия получит идеальную развесовку засчет расположения батарей под задними сиденьями, новую платформу и дизайн будущего.

Предполагается, что Mitsubishi Lancer Evolution станет гибридом и будет значительно отличаться от «гражданского» Lancer. В то время, как было принято решение, что стандартная модель будет построена на шасси от Renault Megane, французские партнеры Mitsubishi развели руками в стороны и сказали, что у них не найдется платформы, которая бы подошла заряженной версии. Именно поэтому новый Evolution получит совершенно другую платформу.

По информации издания Motortrend стало известно, что модель станет гибридом. Скорее всего на автомобиль будут устанавливать 1,1-литровый турбодизель мощностью 135 л.с. и электромотор. Вся мощность силовой установки будет передаваться на 4 колеса по схеме, схожей с той, что применяется на Mitsubishi Outlander PHEV. А засчет расположения электрических батарей за задними сиденьями у машины будет идеальная развесовка — 50/50.

В Mitsubishi настроены решительно и не собираются откладывать в долгий ящик выпуск преемника Lancer Evolution. Новинка будет выпущена в массовое производство не позднее 2016 года.

#Авто#Mitsubishi#Lancer#Evolution
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