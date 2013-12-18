ОАО «Эр-Телеком» пока не снизит цены на доступ в интернет

Posted 18 декабря 2013, 08:34
Published 18 декабря 2013, 08:34
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
«На сегодняшний день поступило ходатайство от «Эр-Телекома» о рассмотрении дела по вновь открывшимся обстоятельствам», — сообщил и.о. руководителя пермского УФАС Антон Удальев. В ходатайстве компании отмечается, что на момент рассмотрения дела пермским УФАС имелись обстоятельства, о которых антимонопольный орган не мог знать. Это касается обоснованности установления тарифов, применения этих тарифов для потребителей и информации о тарифах, которая была размещена на сайте ОАО «Эр-Телеком».
«Сейчас мы даем оценку этому ходатайству. Если действительно будет установлено, что информация на сайте была размещена, но в другой вкладке или еще где-то, то мы это ходатайство рассмотрим и, соответственно, возобновим дело с учетом новых обстоятельств. Это проще как для нас, так и для потребителей», - отметил Удальев.
Напомним, весной этого года пермское УФАС завело дело на ОАО «Эр-Телеком» по заявлению абонентов компании, сообщивших о существенном повышении тарифов на предоставление услуг. В результате проведенной проверки антимонопольщики квалифицировали эти нарушения как злоупотребление доминирующим положением на рынке путем установления и поддержания монопольно-высокой цены, а также навязывания невыгодных условий договора. Сотрудники УФАС установили, что ОАО «ЭР-Телеком» оказывает услуги доступа к интернету по 16-ти тарифным планам, вместо 3-х тарифных планов, указанных на официальном сайте компании и 4-х, указанных в описани услуг. При этом доступной для подключения оказалась часть архивных тарифов, стоимость которых существенно ниже, чем тех, информация о которых находилась в открытом доступе на сайте компании и в описании услуг.