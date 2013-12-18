ОАО «Эр-Телеком» пока не снизит цены на доступ в интернет

Напомним, весной этого года пермское УФАС завело дело на ОАО «Эр-Телеком» по заявлению абонентов компании, сообщивших о существенном повышении тарифов на предоставление услуг. В результате проведенной проверки антимонопольщики квалифицировали эти нарушения как злоупотребление доминирующим положением на рынке путем установления и поддержания монопольно-высокой цены, а также навязывания невыгодных условий договора. Сотрудники УФАС установили, что ОАО «ЭР-Телеком» оказывает услуги доступа к интернету по 16-ти тарифным планам, вместо 3-х тарифных планов, указанных на официальном сайте компании и 4-х, указанных в описани услуг. При этом доступной для подключения оказалась часть архивных тарифов, стоимость которых существенно ниже, чем тех, информация о которых находилась в открытом доступе на сайте компании и в описании услуг.