Владимир Жириновский предложил ввести налог на денежные переводы мигрантов

Posted 18 декабря 2013, 12:11
Published 18 декабря 2013, 12:11
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
Жириновский предложил облагать денежные переводы мигрантов налогом, а также взимать налоги с тех, кто приезжает рожать в Россию, сообщает «РИА Новости».
За рубежом переводы мигрантов в свою страну облагаются налогом, а в России социальные налоги мигранты не платят, подчеркнул лидер ЛДПР.
Помимо прочего, Жириновский считает необходимым ввести налог для женщин, которые приезжают специально в Россию для того, чтобы родить ребенка. Роженицы пользуются тем, что эти медицинские услуги входят в разряд неотложной помощи и получают её бесплатно, ничего не тратя на социальную структуру, отметил председатель ЛДПР.