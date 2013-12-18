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Posted 18 декабря 2013, 12:11

Published 18 декабря 2013, 12:11

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

Владимир Жириновский предложил ввести налог на денежные переводы мигрантов

18 декабря 2013, 12:11
Лидер ЛДПР объясняет инициативу тем, что мигранты в России не платят социальные налоги.

Жириновский предложил облагать денежные переводы мигрантов налогом, а также взимать налоги с тех, кто приезжает рожать в Россию, сообщает «РИА Новости».

За рубежом переводы мигрантов в свою страну облагаются налогом, а в России социальные налоги мигранты не платят, подчеркнул лидер ЛДПР.

Помимо прочего, Жириновский считает необходимым ввести налог для женщин, которые приезжают специально в Россию для того, чтобы родить ребенка. Роженицы пользуются тем, что эти медицинские услуги входят в разряд неотложной помощи и получают её бесплатно, ничего не тратя на социальную структуру, отметил председатель ЛДПР.

#Банки#Налог#Жириновский
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