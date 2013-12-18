Владимир Жириновский предложил ввести налог на денежные переводы мигрантов

Помимо прочего, Жириновский считает необходимым ввести налог для женщин, которые приезжают специально в Россию для того, чтобы родить ребенка. Роженицы пользуются тем, что эти медицинские услуги входят в разряд неотложной помощи и получают её бесплатно, ничего не тратя на социальную структуру, отметил председатель ЛДПР.