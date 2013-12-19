Пермских «Реальных пацанов» могут купить за 50 млн долларов

Холдинг «Газпром-Медиа» планирует купить продюсерскую компанию «Гудсторимедиа» за 50 млн долларов. В активе этой компании — сериалы «Реальные пацаны», «Как я встретил вашу маму», «Восьмидесятые», пишет «Коммерсант». Однако в «Гудсторимедиа» и «Газпром-Медиа» пока обстоятельства сделки не комментируют.