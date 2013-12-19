Пермских «Реальных пацанов» могут купить за 50 млн долларов

Posted 19 декабря 2013, 06:32
Published 19 декабря 2013, 06:32
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Холдинг «Газпром-Медиа» планирует купить продюсерскую компанию «Гудсторимедиа» за 50 млн долларов. В активе этой компании — сериалы «Реальные пацаны», «Как я встретил вашу маму», «Восьмидесятые», пишет «Коммерсант». Однако в «Гудсторимедиа» и «Газпром-Медиа» пока обстоятельства сделки не комментируют.
Премьера «Реальных пацанов» состоялась 8 ноября 2010 года на канале ТНТ, к настоящему времени вышло 5 сезонов истории о жизни пермского «пацана» Коляна.
«Газпром-Медиа» — крупнейший российский холдинг, который управляет каналами НТВ, ТНТ, спутниковой компанией «НТВ Плюс», радиостанциями «Эхо Москвы», NEXT FM, издательством «Семь дней», интернет-компаниями Now.ru и RuTube.