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Posted 21 декабря 2013, 08:05

Published 21 декабря 2013, 08:05

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

В Прикамье один мужчина угрожал другому оружием в ходе ссоры из-за места на парковке

21 декабря 2013, 08:05
По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

В пятницу днем в полицию города Краснокамска Пермского края позвонил мужчина и сообщил, что неизвестный угрожал ему оружием.

На место происшествия прибыл участковый уполномоченный, который задержал подозреваемого в хулиганстве и изъял у него пистолет стартового типа.

Вскоре было установлено, что между местным жителем и заявителем произошла ссора из-за парковочного места у дома в поселке Майский. В ходе ссоры 53-летний мужчина подошел к потерпевшему и направил в его сторону оружие.

Оружие было направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство, сообщили в ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

#Происшествия#Уголовное дело#Хулиганство#Оружие
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