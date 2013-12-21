В Прикамье один мужчина угрожал другому оружием в ходе ссоры из-за места на парковке

Posted 21 декабря 2013, 08:05
Published 21 декабря 2013, 08:05
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
В пятницу днем в полицию города Краснокамска Пермского края позвонил мужчина и сообщил, что неизвестный угрожал ему оружием.
На место происшествия прибыл участковый уполномоченный, который задержал подозреваемого в хулиганстве и изъял у него пистолет стартового типа.
Вскоре было установлено, что между местным жителем и заявителем произошла ссора из-за парковочного места у дома в поселке Майский. В ходе ссоры 53-летний мужчина подошел к потерпевшему и направил в его сторону оружие.
Оружие было направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство, сообщили в ГУ МВД РФ по Пермскому краю.