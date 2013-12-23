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Posted 23 декабря 2013, 02:00

Published 23 декабря 2013, 02:00

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Фоторепортаж Properm.ru: Как город теряет малые реки

23 декабря 2013, 02:00
Сюжет
Экология
Процесс загрязнения Егошихи, Данилихи и других рек можно назвать уже необратимым.

«После вашей публикации строители нашли новое место для своза мусора, прямо у меня под окном», — начал разговор с Properm.ru житель Свердловского района Сергей Селивёрстов. Автомобили, под завязку наполненные грунтом со строительных котлованов, и другим не слишком полезным для малых рек города грузом, без конца снуют к оврагу Егошихи в районе «Красных Казарм».

Привезенный грунт спецтехника аккуратно сваливается в сторону реки. Вопиющих нарушений экологии, как на улице Фонтанная, здесь нет, однако территория относится к природоохранной зоне. «Скоро они завалят всю реку», — жалуются жители соседних домов.

Район «Красных Казарм» — не единственное «кладбище строительного мусора» в зонах малых рек. Строители нашли еще одно удобное место для свалки грунта — на улице Елькина. Подъезд к оврагу реки Данилиха в районе дома №49 был долгое время огорожен металлическими воротами. Иностранные рабочие решили вопрос радикальным образом — просто снесли ограждение. Теперь грузовики снуют сюда чуть ли не каждый час.

Если со сбросом строительного мусора в Егошиху в районе улицы Фонтанная все было очевидно, на этот раз сказать, какой конкретно подрядчик и с какой стройки свозит сюда грунт, невозможно. В Свердловском районе в настоящий момент ведется строительство сразу несколько жилых комплексов, и возвести их надо в короткие сроки. «Альпийская горка», «Солнечный город», «Сибирия парк», «Квартал на Механошина» — по активности застройщиков район явно занимает лидирующие позиции в Перми.

Вывозить грунт с котлованов за город, как это положено по закону, долго и накладно. Зачем, если все можно по-тихому сбросить в лог, а вину за произошедшее возложить на подрядчика или субподрядчика? Зачем, если штраф составляет всего 1000 рублей, а вот день простоя может действительно влететь в копеечку? Вопросы риторические.

В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми в курсе сложившейся ситуации. «Район разбирается с этим. Мы уже направили обращение в природоохранную прокуратуру», — рассказал Properm.ru заместитель начальника Управления Лев Третьяков.

Фото: Properm.ru
#Спецпроекты#Мнения#Общество#Экология#Егошиха#Данилиха#Малые реки перми
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