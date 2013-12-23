Фоторепортаж Properm.ru: Как город теряет малые реки

Вывозить грунт с котлованов за город, как это положено по закону, долго и накладно. Зачем, если все можно по-тихому сбросить в лог, а вину за произошедшее возложить на подрядчика или субподрядчика? Зачем, если штраф составляет всего 1000 рублей, а вот день простоя может действительно влететь в копеечку? Вопросы риторические.