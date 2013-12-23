Главные фотоитоги года. 10 событий, которые изменили Пермь

Posted 23 декабря 2013, 07:20
Published 23 декабря 2013, 07:20
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
Пока город наряжается к Новому году, редакция Properm.ru, как обычно, подводит итоги: слушаем рассказы пермяков о главных событиях, определяем имена реальных городских героев. На этот раз, основательно покопавшись в фотобазе, мы подведем фотоитоги года в формате «Было — стало!».
Летом в центре Перми появился новый объект исторического наследия — памятник изобретателю радио, Александру Попову. Пресс-служба администрации Перми сообщала о том, что на территории памятника будет проведен Wi-Fi. Мы его пока не заметили.
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Фото интерактивно. На постаменте Александр Попов в период учебы в Пермской духовной семинарии. Адрес: ул. Ленина, 68.
«Орден Ленина» около центральной пермской гостиницы «Урал» простоял несколько десятков лет. В начале осени этого года выяснилось, что земля под памятником выкуплена. Одним из покупателей стала структура, близкая депутату пермской гордумы Владимиру Плотникову. За сделкой купли-продажи последовал демонтаж памятного символа.
В 2013 году культурная среда Перми обрела «новое лицо». Министр культуры Пермского края Игорь Гладнев уволил Марата Гельмана с поста директора музея PERMM. Его кресло заняла Елена Олейникова, однако, продержалась на этой должности до июля. 2 декабря, после подведения итогов двухэтапного конкурса на должность директора музея, этот статус получила Елена Петрова.
Главное ожидание этого года — открытие прогулочной части набережной. Но реконструкции, которая началась в 2012 году, в этом году завершиться было не суждено: у администрации города появились претензии к выполненному проекту. «По проектной документации столб должен шататься? Не может так быть. С этим надо разбираться», — вынес свое заключение глава Перми Игорь Сапко на выездном совещании в конце октября. Для того, чтобы окончательно разобраться с набережной, принято решение создать специальную структуру.
Еще одна реконструкция началась в Перми в этом году. Помещение бывшего клуба «Хромая лошадь», где 4 года назад погибли 156 человек, будет на безвозмездной основе передано музею политических репрессий «Пермь-36».
О хорошем. 7 ноября в российском прокате стартовал фильм, созданный по мотивам книги писателя Алексея Иванова «Географ глобус пропил». В Перми по этому случаю состоялся предпремьерный показ. За несколько месяцев картина, снятая по мотивам романа, получила массу значимых наград на разных кинофестивалях.
«Строительные страсти» разгорелись к началу осени вокруг незаконно возводимого здания по адресу Сибирская, 19 б, где открылся ночной клуб «Бегемот». «Мы в ПРПЦ продолжаем каждый день слышать шум строительных работ из «аквариума». И каждый вечер наблюдать полуголых девок, вываливающихся замотанными в простыни на его крышу», — жалуется пермский правозащитник Роман Юшков в своем блоге.
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Фото интерактивно. Охранник «Бегемота» (фото внизу справа) пригрозил фотографу Properm.ru словами «Камеры иногда ломаются». Подробнее об этом инциденте читайте в новости.
Плохая новость. Пермский «Арбат», на который возлагались огромные надежды в 2011 году, умер. На улице по-тихому демонтировали павильоны, разрушили арт-объекты. Теперь «Арбат» — халявное место для парковки в самом центре города. Рады этому факту, похоже, только автомобилисты, хаотично расставляющие машины на «парковочном оазисе».
Зато после многократных нападок вандлов устоял известный пермский «арт-объект» «Счастье не за горами». После того, как у «Счастья» поотпадывали буквы и выцвела краска, редакция Properm.ru своими силами отремонтировала арт-объект.
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Фото интерактивно. Фон для фотографий остается актуальным.
Реконструкция пермского аэропорта обсуждалась весь год на разных уровнях, однако, так и не решился. В апреле 2013 года ОАО «Международный аэропорт «Пермь» с инвестором ОАО «Кольцово-Инвест» и краевым правительством был подписан инвестиционный меморандум, который вызвал пристальный интерес УФАС. В июне этого года руководитель антимонопольного ведомства заявил, что оспорит меморандум на передачу пермского аэропорта. 9 декабря губернатор Пермского Виктор Басаргин сообщил об отмене решения итогов конкурса по строительству нового аэровокзального комплекса и меморандума о реализации инвестиционного проекта. Что будет дальше — узнаем в следующем году.
Каким бы ни был уходящий 2013 год, 62% пермяков настроены на положительные изменения в жизни в следующем году. Посмотрим, сбутутся ли эти настроения.