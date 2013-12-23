Главные фотоитоги года. 10 событий, которые изменили Пермь

Главное ожидание этого года — открытие прогулочной части набережной. Но реконструкции, которая началась в 2012 году, в этом году завершиться было не суждено: у администрации города появились претензии к выполненному проекту. «По проектной документации столб должен шататься? Не может так быть. С этим надо разбираться», — вынес свое заключение глава Перми Игорь Сапко на выездном совещании в конце октября. Для того, чтобы окончательно разобраться с набережной, принято решение создать специальную структуру.