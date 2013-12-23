Корпоративное ДМС. Как бесплатно лечиться в платной клинике

Во-первых, население не понимает, что такое добровольное медицинское страхование и не видит разницы между ДМС и обязательным медицинским страхованием (ОМС). Разница в том, что с полисом ОМС человек может бесплатно посетить поликлинику, к которой он прикреплен. С полисом ДМС открываются совсем другие возможности: можно получить медицинские услуги также бесплатно, но качество будет на порядок выше. Вы еще и время на очередях сэкономите.