Корпоративное ДМС. Как бесплатно лечиться в платной клинике

Posted 23 декабря 2013, 05:30
Published 23 декабря 2013, 05:30
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
У офисного сотрудника, который не занимается экстремальными видами спорта, есть большой риск нажить себе пучок болячек из-за малоподвижного образа жизни. Простыть на сквозняке и слечь в постель на несколько недель и вовсе проще простого. Заболеть можно даже в очереди на прием к врачу. Кто был в муниципальной больнице, тот поймет.
Корреспонденты редакции Properm.ru скоро забудут очереди в муниципальных поликлиниках как страшный сон. Нет, болеть мы, скорее всего, не перестанем. Просто в 2014 году мы планируем застраховать сотрудников в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС). В преддверии этого события, интересуемся у экспертов, что такое ДМС и как оно изменит нашу жизнь.
Эксперты рассказывают, что рынок ДМС еще довольно молод. Посмотрим, что мешает ему войти в стадию активного роста.
Во-первых, население не понимает, что такое добровольное медицинское страхование и не видит разницы между ДМС и обязательным медицинским страхованием (ОМС). Разница в том, что с полисом ОМС человек может бесплатно посетить поликлинику, к которой он прикреплен. С полисом ДМС открываются совсем другие возможности: можно получить медицинские услуги также бесплатно, но качество будет на порядок выше. Вы еще и время на очередях сэкономите.
«Зачем мне полис ДМС? Врачи-то те же самые!» — такой аргумент часто слышат страховщики от сомневающихся клиентов. Замдиректора Уральского регионального центра по медицинскому страхованию Юрий Ким объясняет такие заявления нехваткой информации о рынке медуслуг. Коммерческих клиник на самом деле очень много, но сами страховщики признают, что отнюдь не все могут обеспечить должный уровень обслуживания.
По тем же причинам компания «АльфаСтрахование» стала открывать собственные учреждения «Альфа Центр Здоровья».
Второй фактор, мешающий росту рынка добровольного страхования — россияне не хотят тратиться на покупку полиса ДМС. Низкий уровень страховой культуры населения вкупе с нежеланием тратить деньги на здоровье ведет к тому, что рынок ДМС растет за счет корпоративных клиентов. Не зря добровольное медицинское страхование называют секретом привлекательности работодателя.
По словам замдиректора Пермского филиала компании «Росгосстрах» по корпоративному страхованию Андрея Палагина, для многих пермских предприятий полис ДМС давно стал неотъемлемой частью соцпакета.
Заместитель директора Пермского филиала компании «Согаз» Ирина Попова называет в числе «заботливых» работодателей крупные промышленные предприятия, финансовые организации и институты.
В последнее время малый бизнес начинает осторожно проявлять интерес к программам страхования. Рост числа таких клиентов заметили в «Альянсе», «Ингосстрахе» и «Согазе». В этих страховых компаниях доля малого бизнеса в корпоративном сегменте составляет уже около 20%. В «АльфаСтраховании» невысокий интерес малых предприятий к страхованию сотрудников объясняют не отталкивающей стоимостью полиса, а непониманием потенциала ДМС. Однако для небольшой компании, штат которой составляет 30 человек, минимальный бюджет составит около 150 тыс. рублей.
ДМС позволяет работодателю получить не только более замотивированного, но и более здорового сотрудника. «Программа страхования гарантирует сотрудникам своевременную и качественную медицинскую помощь. Снижает заболеваемость, а значит, уменьшает потерю рабочего времени», — говорит директор по развитию продуктов добровольного-медицинского страхования компании «Альянс» Людмила Хайдарова. Для поддержания коллектива в рабочем состоянии, предприятия даже проводят регулярные программы вакцинации и профилактики простудных заболеваний.
Еще один немаловажный фактор для работодателя — налоговые преимущества. «Премии по договорам ДМС включаются в состав расходов и не облагаются взносами в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Кроме того, страховые премии не облагаются и налогом на доходы физических лиц», — говорит Андрей Палагин.
В следующем материале, который выйдет на Properm.ru сегодня, 23 декабря, во второй половине дня узнаем, какие страховые компании лидируют на рынке добровольного медицинского страхования в Пермском крае.