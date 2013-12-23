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Posted 23 декабря 2013, 02:47

Published 23 декабря 2013, 02:47

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Почту России сделают акционерным обществом

23 декабря 2013, 02:47
Будущее ОАО получит права на имущество почты, однако все акции останутся в распоряжении государства.

Закон об акционировании ФГУП «Почта России» может быть внесен в правительство РФ до конца 2013 года. Если это не успеют сделать в текущем году, законопроект об акционировании Почты внесут в первых рабочих днях 2014 года. Об этом сообщил «Интерфаксу» замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев.

Согласно проекту закона, все права и обязанности ФГУП перейдут новому ОАО. Компания получит права на имущество «Почты России», в том числе находящееся за рубежом. Также компания получит государственные участки, подлежащие приватизации в соответствии с законодательством РФ, которые сейчас представлены «Почте России» в бессрочное пользование или в аренду.

При этом все 100% акций «Почты России» останутся принадлежать государству, а директивы членам совета директоров будет направлять правительство.

Возможность акционирования почты обсуждается уже не первый год. В конце сентября текущего года глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что приемлемым сроком акционирования «Почты России» является середина 2014 года.

Сейчас на территории России действуют около 42 тысяч отделений почтовой связи ФГУП «Почта России», фактическая численность работников — более 350 тысяч человек. Ежегодно предприятие доставляет около 1,5 млрд писем, 50 млн посылок, 1,7 млрд газет и журналов, оказывает услуги по доставке пенсий и пособий для более чем половины пенсионеров России.

#Общество#Почта россии
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