Почту России сделают акционерным обществом

Закон об акционировании ФГУП «Почта России» может быть внесен в правительство РФ до конца 2013 года. Если это не успеют сделать в текущем году, законопроект об акционировании Почты внесут в первых рабочих днях 2014 года. Об этом сообщил «Интерфаксу» замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев.