При поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в Черняевском лесу открылась экотропа

Posted 23 декабря 2013, 06:00
Published 23 декабря 2013, 06:00
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
«Мы вышли из природы, но забыли об этом. Мы привыкли любоваться не звездами над головой, а природой с экранов телевизиров», — такими словами учитель школы №132 Валентина Буравлева предварила открытие экологической тропы в Черняевском лесу. Это событие, случившееся при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», стало долгожданным как участников проекта «Пермь — мастерская будущего», так и просто для пермских любителей природы.
«Экологическая тропа. Дорога домой» — проект-победитель ежегодного конкурса экологических инициатив «Пермь — мастерская будущего». Главная задача конкурса — вовлечение школьников в решение проблем окружающего мира, формирование личной ответственности за то, что происходит вокруг нас. В этом году самым достойным проектом, по мнению жюри, стала исследовательская работа ребят учеников школы №132. Начиная с осени школьники изучали флору и фауну Черняевского леса, разрабатывали маршрут экологической тропы, представляли свои открытия на научно-практических конференциях.
Экологическая тропа растянулась на пять километров и связывает Индустриальный район Перми и микрорайон Парковый. Вдоль тропы расположены стенды с описанием животных, обитающих в лесу, и произрастающих здесь растений. Ребята из 132-й школы уже сейчас готовы проводить экскурсии и рассказать пермякам о том, чем богат Черняевский лес.
Красной нитью проекта «Экологическая тропа» является исследовательская работа школьников, которая проводится при поддержке научного сообщества университетов Перми Перми и инициатора конкурса «Пермь — мастерская будущего» ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Исследования уже дали первые результаты: ученики девятого класса впервые обнаружили в Черняевском лесу растение, занесенное в Красную книгу Пермского края — касатик ложноаировидный. До сих пор считалось, что в Черняевском лесу произрастает только пять редких видов растений, теперь к ним добавился шестой.
Ученики школы №132 уже стали лауреатами двух престижных конкурсов и готовятся брать новые высоты. О своей исследовательской деятельности рассказала Майя Иванова, ученица 9-го класса школы №132.
По словам руководителя проекта «Экологическая тропа: дорога домой» Валентины Буравлевой, из числа школьников уже определились экскурсоводы, которые готовы рассказать о чудесах Черняевского леса.
«Экологическая тропа» — лишь один из примеров исследовательской деятельности школьников, связанной с изученим окружающей среды и решением конкретных экологических задач. Конкурс школьных экологических проектов «Пермь — мастерская будущего», который проводит ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорсинтез», помогает ребятам воплощать в реальность то, что задумали, чувствовать свою ответственность за то, что происходит вокруг, серьезно задумываться о будущем своего района и города.