При поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в Черняевском лесу открылась экотропа

«Мы вышли из природы, но забыли об этом. Мы привыкли любоваться не звездами над головой, а природой с экранов телевизиров», — такими словами учитель школы №132 Валентина Буравлева предварила открытие экологической тропы в Черняевском лесу. Это событие, случившееся при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», стало долгожданным как участников проекта «Пермь — мастерская будущего», так и просто для пермских любителей природы.