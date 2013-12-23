properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря 2013, 06:00

Published 23 декабря 2013, 06:00

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

При поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в Черняевском лесу открылась экотропа

При поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в Черняевском лесу открылась экотропа

23 декабря 2013, 06:00
Фото: Кирилл Козлов.
Очередным успехом завершился конкурс экологических инициатив «Пермь — мастерская будущего».

«Мы вышли из природы, но забыли об этом. Мы привыкли любоваться не звездами над головой, а природой с экранов телевизиров», — такими словами учитель школы №132 Валентина Буравлева предварила открытие экологической тропы в Черняевском лесу. Это событие, случившееся при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», стало долгожданным как участников проекта «Пермь — мастерская будущего», так и просто для пермских любителей природы.

«Экологическая тропа. Дорога домой» — проект-победитель ежегодного конкурса экологических инициатив «Пермь — мастерская будущего». Главная задача конкурса — вовлечение школьников в решение проблем окружающего мира, формирование личной ответственности за то, что происходит вокруг нас. В этом году самым достойным проектом, по мнению жюри, стала исследовательская работа ребят учеников школы №132. Начиная с осени школьники изучали флору и фауну Черняевского леса, разрабатывали маршрут экологической тропы, представляли свои открытия на научно-практических конференциях.

Михаил Ходяшев, главный эколог ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: Экологическое воспитание подрастающего поколения — это общее направление, которое при поддержке нашего предприятия проводят школы Индустриального района. Школьники подготовили экологическую тропу и будут рассказывать всем, чем богат Черняевский лес. Эти знания будут способствовать тому, чтобы лес жил, омолаживался и сохранился для будущих поколений.

Экологическая тропа растянулась на пять километров и связывает Индустриальный район Перми и микрорайон Парковый. Вдоль тропы расположены стенды с описанием животных, обитающих в лесу, и произрастающих здесь растений. Ребята из 132-й школы уже сейчас готовы проводить экскурсии и рассказать пермякам о том, чем богат Черняевский лес.

Красной нитью проекта «Экологическая тропа» является исследовательская работа школьников, которая проводится при поддержке научного сообщества университетов Перми Перми и инициатора конкурса «Пермь — мастерская будущего» ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Исследования уже дали первые результаты: ученики девятого класса впервые обнаружили в Черняевском лесу растение, занесенное в Красную книгу Пермского края — касатик ложноаировидный. До сих пор считалось, что в Черняевском лесу произрастает только пять редких видов растений, теперь к ним добавился шестой.

Ученики школы №132 уже стали лауреатами двух престижных конкурсов и готовятся брать новые высоты. О своей исследовательской деятельности рассказала Майя Иванова, ученица 9-го класса школы №132.

Майя Иванова, ученица школы №132, победитель проекта «Пермь — мастерская будущего»: Все знают о существовании Черняевского лесопарка, но мало кому известно, что в нем произрастают редкие виды растений, занесенные в Красную книгу Пермского края. Когда мы разрабатывали маршрут экологической тропы, мы нашли шестой такой вид — Касатик Ложноаировидный. Мы проводили исследования, измеряли площади, вычисляли фитоценозы и с готовыми работами выступали на научно-практических конференциях, где наша работа получила высокую оценку. Мы хотим добиться того, чтобы Черняевскому лесопарку уделяли особое внимание как природной территории.

По словам руководителя проекта «Экологическая тропа: дорога домой» Валентины Буравлевой, из числа школьников уже определились экскурсоводы, которые готовы рассказать о чудесах Черняевского леса.

Валентина Баравлева, учитель школы №132, руководитель проекта «Экологическая тропа»: К этой экологической тропе мы шли несколько лет, но пришли только в этом году. Это произошло при поддержке нескольких организаций, прежде всего ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», детско-юношеского центра «Рифей», департамента образования. Консультации давали видные ученые наших университетов. Проект экологической тропы называется «Дорога домой», потому что мы вышли из природы, но забыли об этом. К сожалению, мы любим любоваться не звездами над головой, а природой с экранов телевизиров.

«Экологическая тропа» — лишь один из примеров исследовательской деятельности школьников, связанной с изученим окружающей среды и решением конкретных экологических задач. Конкурс школьных экологических проектов «Пермь — мастерская будущего», который проводит ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорсинтез», помогает ребятам воплощать в реальность то, что задумали, чувствовать свою ответственность за то, что происходит вокруг, серьезно задумываться о будущем своего района и города.

Фото: Кирилл Козлов
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика